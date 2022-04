Ucraïna.- IVI i Farmamundi enviaran menjar, kits d'higiene i material sanitari a mil refugiats

En una primera fase se subministraran paquets nutricionals, articles de primera necessitat i kits d'higiene per a mil persones desplaçades internament o refugiades arribades a Poltava, la majoria dones, menors, persones d'edat avançada i/o amb algun tipus de discapacitat. Seguidament, en la segona fase s'enviaran subministraments i material sanitari d'emergència.

La intervenció humanitària, amb una durada de huit mesos, es durà a terme en la regió de Poltava, lloc de fuita de la població que fuig de Sumy, Kharkiv, Kherson, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia i Dnipropetrovsk, avança l'institut.

Amb la finalitat d'involucrar la societat s'ha creat un comité d'emergència dins d'IVI, impulsat per persones clau de les àrees de la companyia per a transversalizar l'acció. També ha llançat una web corporativa que arreplega informació actualitzada i ofereix una plataforma per a donar a qualsevol persona que vullga donar suport a la intervenció humanitària de Farmamundi a Ucraïna.

Després de la firma del conveni, l'equip de la fundació ha visitat la seu central de l'ONG a València per a conéixer la tasca que realitza en l'emergència d'Ucraïna. "La col·laboració d'entitats com IVI és fonamental i ens ajuda a seguir amb la nostra tasca a Ucraïna, on ja estem atenent a més de 4.500 persones amb una logística extremadament difícil en aquests moments", va declarar Joan Peris com a director de Farmamundi.

"Col·laborar amb una organització com Farmamundi, amb tanta experiència a nivell sanitari en països en vies desenvolupe, està alineat amb la nostra estratègia de sostenibilitat de generar aliances que generen un impacte real en la població local. Des del minut un, tot el nostre equip humà s'ha bolcat amb l'emergència humanitària i aquest projecte cristal·litza el compromís de cadascuna de les persones que formem IVI", va afegir el director d'Innovació de la fundació, Nicolás Garrido.

Aquesta iniciativa forma part de les accions de responsabilitat social corporativa que porta implementant IVI des de 2008, alineades amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3 de Nacions Unides: salut i benestar.