Llancen un crowdfunding des de Riba-roja del Túria per a ajudar un menor ucraïnés que va ser amputat del braç

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el xiquet, Tjoma, té 8 anys i la casa dels seus avis en la regió de Kíiiv va ser bombardejada i destruïda al març de 2022, segons explica Oksana Shpakovych en la campanya engegada.

El pare de Tjoma va morir quan va llançar el seu cos com a escut sobre el seu fill menor per a protegir-lo d'una bomba, salvant així la vida del menor. No obstant açò, el braç esquerre del xiquet va resultar greument ferit i amputat el mateix dia.

A més del seu pare, el germà de Tjoma, de 10 anys, va morir en el mateix atac. La seua mare no estava a casa quan va esclatar la bomba. La dona va haver de caminar durant sis hores a través dels llogarets en la zona de guerra i de múltiples llocs de control militars per a arribar a veure al seu fill a l'hospital.

Fa amb prou faenes uns dies, Tjoma i la seua mare van arribar com a refugiats a València, Espanya, on actualment es troben allotjats per una família espanyola.