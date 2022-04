Engel & Völkers registra fins a un 20% de peticions de lloguer d'ucraïnesos en l'últim mes

"Estem tenint una gran demanda de ciutadans ucraïnesos que busquen una vivenda per a llogar en la ciutat i no hi ha oferta suficient per a atendre-la", ha asseverat el director d'Engel & Völkers València, Miguel Ángel Cantos, que ha fet una crida no només a la solidaritat amb els ucraïnesos que estan arribant a València fugint del conflicte, sinó també a "tots aquells propietaris que estiguen disposats a llogar les seues vivendes a persones solvents".

"Ara mateix estan allotjats en cases de familiars, amics o lloguers vacacionals i es troben en cerca d'una propietat per a poder viure en ella amb la seua família", explica Cantos.

En l'últim mes, el 15-20% de les peticions de lloguer que Engel & Völkers València ha rebut provenia de ciutadans ucraïnesos, si bé hi ha hagut dies que han arribat a representar el 90% dels leads.

"Ens ha contactat una important entitat bancària d'Ucraïna demanant-nos allotjament per a 300 treballadors que vindran amb les seues famílies a la ciutat en tres grups de 100", ha informat, per la seua banda, Luis Martínez, director de la divisió de lloguers d'Engel & Völkers València.

"També el consolat d'Ucraïna ens ha sol·licitat resituar a 50 famílies", afig, al mateix temps que lamenta no comptar amb edificis o grans complexos perquè puguen allotjar-se tots junts com sol·liciten les companyies.

Engel & Völkers recalca que, a més de la donació de 100.000 euros realitzada des de la seua seu central, també vol contribuir a pal·liar els efectes d'aquesta crisi a través de la seua xarxa. Per açò, ha resituat, de moment, a 35 famílies en un edifici cèntric de la ciutat.

L'immoble rehabilitat té 75 vivendes a estrenar de superfícies entre 60 i 90 m2, d'un i dos dormitoris, amb garatge, traster i zones comunes en les quals estan instal·lant-se les famílies a mesura que van acabant d'equipar els immobles.

PERFIL DEL CLIENT

El perfil de client ucraïnés que està rebent Engel & Völkers València és de poder adquisitiu mig-alt perquè la major part d'ells tenien llocs directius o eren empresaris en el seu país.

Predominen les famílies amb un o dos fills que sol·liciten vivendes completament moblades, amb dos o tres dormitoris i dos banys, encara que també hi ha perfils que busquen d'una habitació. La preferència és que estiguen situades en zones cèntriques amb bones comunicacions.

"Compten amb un pressupost per a destinar al lloguer entre els 1.000 i 2.500 euros mensuals i són persones solvents i treballadores", descriu Martínez que ha tancat les ultimes 25 operacions de lloguer amb ucraïnesos a un cost mitjà de 1.600 euros mensuals.