Merino insisteix que Cs no ha donat suport a la moció a Oriola i desconeix si els edils seran expulsats

Així s'ha pronunciat Merino en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics d'aquest dimarts, on ha insistit que la formació no dona suport al canvi de govern, "una altra cosa és que els regidors hagen seguit amb el seu projecte de traure avant de la moció". Així, malgrat que segueixen formant part del partit actualment, s'han iniciat les "vies reglamentàries".

"Tenim molt clar que cal complir amb els drets dels afiliats", ha assenyalat, per la qual cosa ha indicat que es continuarà amb l'expedient, del que ella com a síndica no té "cap potestat ni competència per a decidir ni conéixer res del que es tracte".