Compañeros, amigos y fans se vuelcan con Belén Esteban tras su fatal accidente: "Te portaste como una auténtica campeona"

Después del fatídico accidente que sufrió en directo en Sálvame, Belén Esteban está recibiendo multitud de mensajes de ánimo y apoyo por parte de compañeros, amigos y fans, que no han dejado pasar la oportunidad para estar al lado de la colaboradora en estos duros momentos.

El espacio de Mediaset, que quería promocionar el estreno de Supervivientes haciendo una prueba de fuerza y resistencia a sus colaboradores, vio cómo su colaboradora estrella sufría un percance haciendo la prueba.

Subidos a un banco, tenían que agarrarse a una barra metálica colgada del techo y aguantar el máximo tiempo posible sin tocar el suelo. Al momento de comenzar el cronómetro, Belén Esteban, la primera en intentarlo junto a Lydia Lozano, se resbaló y cayó y al suelo con fuerza. "Me he roto el hueso, lo he notado", sollozaba Belén.

Más tarde, el parte médico constataba las malas noticias: rotura de tibia y peroné y de seis a ocho semanas de baja.

Tras saberse, amigos como Jorge Javier Vázquez o Lydia Lozano se acordaron de ella. No hagas nada, tranquila. No te muevas. En cualquier caso es el tobillo, tampoco es el corazón", dijo el catalán. Por su parte, la canaria, aseguró: La he visto cuando ha caído. Ha dicho: 'por favor, me he roto. He oído el chasquido'". Belén no es nada quejica. Me he dado cuenta de que estaba diciendo la verdad, el dolor era insufrible".

También otros compañeros de cadena, como Adela González y Joaquín Prat. La primera dijo en redes: "¡Qué rabia, qué dolor! Mucho ánimo. Un abrazo". El presentador de AR, también se acordó de la de Paracuellos: "Belén, te mandamos un beso enorme si nos están viendo. Ojalá te recuperes muy pronto, yo estoy convencido de que lo vas a hacer. Te comportaste ayer como una auténtica campeona, una rotura de tibia y peroné es dolorosísima y tú aguantaste como pocas".

También sus fans le mandaron mensajes de amor a la colaboradora a través de las redes, donde se pudieron leer palabras como "Muchísimo ánimo" o "Esperamos que te recuperes pronto".