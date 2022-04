Cvirus.- La UA manté la mascareta obligatòria per a personal si no hi ha distància i la recomana a tots en interior

La institució acadèmica ha establit nous criteris per a la utilització de la mascarilla en les seues instal·lacions i espais després de la publicació del Reial decret 286/2022, així com la resolució de 21 d'abril de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, i prenent en consideració les recomanacions del Grup de Prevenció de Riscos Laborals PRL de CRUE Sostenibilitat.

D'aquesta manera, la UA ha establit que és "especialment recomanable utilitzar mascareta para tota la comunitat universitària en tot espai interior compartit del campus, mentre que és obligatori el seu ús per a tota la comunitat universitària en espais de treball o activitats acadèmiques de caràcter sanitari o soci sanitari, i per al personal d'administració i servicis (PAS) i docent i investigador (PDI) també en aquelles activitats en les quals no es puga mantindre la distància mínima interpersonal d'1,5 metres durant temps perllongat".

Així mateix, assenyalen que "segueix sent obligatori mantindre les mesures de ventilació en totes les estades docents i laborals". Totes aquestes mesures són també d'obligat compliment per al personal de les empreses externes que presten servicis en les instal·lacions de la universitat.

La Universitat d'Alacant recorda que, a més de l'ús responsable de la mascareta per a cada situació, s'hauran de tindre presents les altres mesures preventives habituals enfront de la covid-19, com la distància de seguretat, higiene respiratòria, llavat de mans, etc. i que totes aquestes mesures podran ser objecte d'adaptació en funció de l'estat de la pandèmia, les seues característiques i del resultat de les avaluacions específiques del risc que en cada cas es pogueren realitzar a través del Servici de Prevenció.

Finalment, apunta que hi ha tindre en compte que en els casos contemplats en la normativa vigent serà exigible l'ús de la mascareta en aquelles persones que, segons criteri sanitari, presenten símptomes lleus compatibles amb covid-19 durant els 10 dies posteriors a l'inici de símptomes, persones considerades cas confirmat per prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) durant els 10 dies posteriors a l'inici de símptomes o al diagnòstic en el cas de les persones asimptomàtiques, persones vulnerables i els contactes estrets de persones vulnerables de casos confirmats durant els 10 dies posteriors a l'última exposició.