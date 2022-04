Quatre guàrdies civils ferits després d'extingir un incendi i rescatar una anciana i dos menors a Sant Vicent (Alacant)

L'incident va tindre lloc el 22 d'abril sobre les 14 hores. Els agents del Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Sant Vicent van ser alertats sobre un incendi que s'estava produint en una vivenda propera a l'aquarterament.

La patrulla uniformada i altres quatre components que es trobaven de servici van acudir al lloc. Els agents, a causa de la gran densitat de fum que eixia per les finestres del quart pis, van derrocar la porta per a accedir a l'interior i rescatar els seus habitants: una dona de 83 anys i dos menors de 12 i 9 anys, els quals no van patir danys personals.

Proveïts d'extintors, van sufocar l'incendi, el qual s'havia declarat per una paella al foc que posteriorment es va propagar per la campana extractora de la cuina.

Tot seguit, van arribar els bombers a la vivenda, els qui van assegurar l'incendi i van extraure el fum de l'edifici.

A causa de la gran densitat de fum ocasionat i el risc d'explosió en trobar-se diverses bombones de gas exposades a una gran quantitat de calor, els agents mobilitzats van desallotjar a tots els habitants del bloc de cases de quatre plantes, un total de 20 persones que no van resultar ferides.

Com a conseqüència de les tasques d'extinció, quatre dels sis guàrdies civils que van participar en el succés van haver de ser ingressats en la Clínica Vistahermosa i en el Centre Hospitalari Perpetu Socors d'Alacant per inhalació de fum de caràcter lleu. Després de passar la nit en observació, van ser donats d'alta al llarg del matí del 23 d'abril.