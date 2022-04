Los estafadores están en todas partes. Antes de dar cualquier dato debemos asegurarnos de que la persona que está al otro lado es quien dice ser. Este tipo de delincuentes ha aflorado en los últimos tiempos utilizando una de las excusas más antiguas: el amor.

El programa de Ana Rosa ha contactado este martes con Clara, víctima de un estafador que se hizo pasar por el actor Robert Downey Jr. y que, tras muchas horas de conversaciones, consiguió estafarle más de 50.000 euros.

"Al principio empiezas una amistad. Dices: 'a ver si puedo contactar con mi actor favorito en Instagram, que parece posible hablar con él'. Ves fotos y crees que es posible hasta que un día me vino una solicitud de amistad de (supuestamente) Robert Downey Jr.", ha comentado Clara.

La mujer ha destacado que el estafador era una persona "educada y limpia" y decidió ser su amiga. El estafador se valió de la devoción que Clara sentía por Iron Man para conseguir que esta quedase completamente cegada.

La víctima ha señalado que, incluso, estudió inglés para poder mantener una conversación fluida con el supuesto actor de Hollywood. El estafador comenzó a pedirle dinero y ella, en un acto de buena fe, pidió varios créditos al banco para poder prestarle las cantidades necesarias.

El estafador le hizo creer que, al estar divorciado, le habían bloqueado sus cuentas bancarias y no tenía dinero para hacer frente a los gastos judiciales. "Decía que su mujer tiene influencias en el Gobierno debido a la pareja con la que está actualmente y este político tiene mucho poder", ha agregado Clara que, entre risas, ha destacado: "Robert Downey Jr. no podía ir a la cárcel. Me lo creí totalmente".

"Nunca acabas con él. Cuando le envié 40.000 euros dije que ya no le enviaba más. Pero es como una tentación porque él me iba diciendo que vendría y tú piensas que falta poco y haces un último esfuerzo, pero no se acaba nunca", ha añadido la mujer.

Clara ha señalado que, finalmente, la Guardia Civil se puso en contacto con ella para comunicarle que estaba siendo estafada. "Me costó mucho porque realmente estaba enamorada. Ahora lo pienso y digo: 'qué tonta'". Sin embargo, Patricia Pardo ha recalcado que Clara amaba a quien se suponía que era su pareja y, por tanto, no tiene culpa de haber sido víctima de un engaño.