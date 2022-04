Imelsa.- El primer juí del cas Imelsa arrancarà el 2 de maig i asseurà en la bancada al 'yonki dels diners'

La vista es produirà després de més de sis anys des que es practicaren les primeres detencions en aquest procediment -en 2014 Esquerra Unida va portar a la Fiscalia unes gravacions amb les suposades irregularitats i al gener de 2016 es van fer els primers arrests-.

En concret, la peça que es jutjarà versa sobre suposades irregularitats en adjudicacions a l'empresa Thematica Events. Es tracta de la primera peça del procediment sobre la qual es va dictar orde de processament per delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat en document mercantil i en oficial realitzat per funcionaris, frau en la contractació i blanqueig de capitals.

En aquesta peça estan investigats, entre uns altres, Marcos Benavent, per a qui la Fiscalia demana 8 anys i tres mesos de presó; l'ex-vicepresident de la Diputació de València i exalcalde de Montcada amb el PP, Juan José Medina -cinc anys-, i Rafael García Barat, administrador de Thematica Events -set anys-.

Es dona la circumstància que Benavent ha canvi en els últims mesos la seua versió de l'ocorregut i mentre a l'inici, en col·laboració amb la Fiscalia, va assenyalar a diferents càrrecs i va afirmar que hi havia corrupció a València, finalment va modificar les seues acusacions, va demanar perdó i va assenyalar que havia manipulat les gravacions que van donar lloc al procediment.

"OPERATIVA CRIMINAL"

En la causa de Thematica, segons manté Fiscalia, es va dissenyar una "operativa criminal" per a desviar fons públics utilitzant Imelsa -actual Divalterra- per part dels seus dirigents, entre ells Benavent, per decisió de l'expresident 'popular' de la Diputació de València, Alfonso Rus.

Així, s'ha investigat el presumpte desviament de fons per a l'abonament de campanyes electorals del Partit Popular en les eleccions municipals de 2007 i en les generals de l'any 2008.

Fiscalia creu que per als comicis municipals de maig de 2007, Thematica Events va realitzar actes de campanya electoral del PP de Juan José Medina per import d'11.782,77 euros (IVA no inclòs) que haurien sigut abonats per Imelsa a través d'elevar costos ficticis en facturació real amb l'empresa, tenint "ple coneixement" d'açò tant Marcos Benavent com Juan José Medina, que ostentava el càrrec de coordinador de campanya del Partit Popular i vicepresident de la Diputació Provincial de València".

Dins de les mateixes eleccions municipals, Thematica Events va realitzar treballs de campanya electoral per al candidat popular a l'alcaldia de Vilamarxant, Vicente Betoret, -contra el qual no es dirigeix acusació en estar els fets prescrits per a ell- que haurien sigut abonats per Imelsa i ocultats al Tribunal de Comptes en els comptes que han de presentar els partits com a gastos electorals.

La causa també es refereix a l'adjudicació "manipulada" del contracte de Bibliobús dels anys 2008 i 2009 amb la Regidoria de Cultura -en aquell moment dirigida per la ja morta María José Alcón- del concert "fraudulent" de l'any 2010 per a aquest servici. En aquesta contractació predeterminada participaria també la societat Liberty Iceberg, l'administrador del qual i soci únic era Rafael García Barat.

En aquest cas, la fórmula descrita va consistir en, encara que l'import real de la contractació era de més de 89.000 euros, "trossejar cadascuna de les adjudicacions d'un únic objecte contractual per a evitar la lliure concurrència i publicitat", manté el ministeri públic.

Thematica va participar també en 'Metamorphosis', un espectacle audiovisual enquadrat entre les accions que, per part d'Imelsa en col·laboració amb el MuVIM, es van dur a terme com a promoció d'arbres monumentals. El cost assumit finalment per Imelsa com a conseqüència de l'espectacle contractat va ascendir a 234.645 euros, encara que l'enriquiment, segons Anticorrupció, va anar per a l'empresa triada per Marcos Benavent per a fer-se amb els beneficis d'aquesta contractació.

D'aquesta forma, Thematica no hauria fet més que subcontractar els servicis "obtenint importants beneficis en perjuí de l'empresa pública en realitzar un sobrecost en part de les facturacions assumides finalment per Imelsa".