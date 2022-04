Mazón considera que Cs "s'ha equivocat" amb la moció de censura a Oriola i mostra la seua "decepció"

Així ho ha indicat el líder dels 'populars' valencians en una roda de premsa que ha oferit aquest dimarts a València on ha assenyalat que "han intentat per totes les vies legals i el diàleg i treball" que no ocorreguera. A més, ha reconegut el "treball d'Emilio Bascuñana", l'exalcalde, "fins a l'últim moment".

No obstant açò, Mazón ha circumscrit la moció a Oriola, i ha defès la marxa del govern de la Diputació d'Alacant i l'ajuntament. "Si ells s'ajunten amb Els Verds, amb Cambiemos, amb Esquerra Unida i el PSOE que nega l'aigua i la imposició del català en la Vega Baixa", ha agregat.