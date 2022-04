L'escriptora afganesa Nadia Ghulam explica les adversitats a les quals s'enfronten els refugiats en la UV

L'acte, que tindrà lloc en el hall de la Facultat de Dret (Campus dels Tarongers), comptarà amb el degà de la Facultat de Dret, Javier Palao; el director de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, Fernando Flores; i la responsable de l'Aula de Literatura, com a representants de les unitats organitzadores de l'acte, Cristina García Pascual.

Com explica el professor Fernando Flores "es tracta d'una oportunitat única per a conéixer de primera mà l'extraordinària història personal de Nadia, així com el relat de la realitat a l'Afganistan després del retorn dels talibans al govern de Kabul al setembre passat, una situació que ha quedat oblidada però que segueix mereixent la nostra atenció".

La Universitat de València, la Facultat de Dret i l'Institut de Drets Humans han engegat un programa de beques per a dones afganeses universitàries, els estudis de les quals hagen quedat truncats per la prohibició del nou govern que assistisquen a les aules. Un programa al que s'estan sumant l'Ajuntament de València i el govern de la Generalitat Valenciana.

"Amb Nadia -afig Fernando Flores- tindrem ocasió de conversar sobre la importància de recolzar a les jóvens que malgrat l'adversitat volen completar la seua educació, i sobre la lluita exemplar que les dones afganeses venen mantenint per ser ciutadanes completes en el seu país".