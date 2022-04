Mónica Naranjo revela por qué dejó de ser jurado en televisión: "Ya no hago más 'talents' porque el mensaje no llega"

Mónica Naranjo fue la invitada estrella de la pasada semana en Estirando el chicle, pódcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín. Y, durante su participación en el programa, no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de temas como el sexo, la soledad o las personas que ha apartado de su vida voluntariamente.

La cantante, que también tuvo tiempo de defender a Rosalía tras las críticas que recibió por Motomami, habló de los egos que se ha encontrado a lo largo de su carrera, momento en el que Victoria Martín, tras contar una de sus experiencias, le preguntó si se enfrentaba a ese tipo de personas.

"¿Sabes qué pasa? Hay según qué personas que el mensaje no llega. Entonces, como no llega, ¿para qué malgastar tus energías?", respondió la intérprete de Sobreviviré, que empezó a ejemplificar su opinión con su trabajo en el pasado en concursos de televisión. "Cuando trabajas en un talent, me he dado cuenta de que los mensajes no llegan".

"Les dices [a los concursantes]: 'Necesitas preparación aquí, estudia, cierta disciplina, dedícale muchas horas de entrenamiento a esto, no hables tantas horas por teléfono, no te distraigas, no puedes trasnochar, ni beber ni fumar...'. Cuando ves que estos mensajes tan sencillos no llegan, dices 'pues ya no hago más talents, el mensaje no llega'", relató.

"Te lo tomas como algo personal, como que das un consejo de verdad y no es simplemente hacer tele", apostilló Carolina Iglesias. "Sí, porque tú lo que quieres es que les vaya bien", añadió la invitada.

"Ellos a lo mejor te ven como una especie de rompecolloni, como dicen en italiano, pero la persona que te está aconsejando te lo están diciendo por bien, porque quiere para ti lo mejor, y quiere que estés preparado para lo que venga. Si verdaderamente es tu vocación, que seas el mejor", declaró.

En ese momento, Iglesias recordó el consejo hace 20 años que Mónica Naranjo dio a los triunfitos de OT 1 de que se buscasen un abogado. "Lo sigo manteniendo. Hay un orden de prioridades. Un buen abogado primero, porque ese abogado luego tiene que mirar el contrato de un mánager", opinó la artista. "Algunos lo hicieron, lo que pasa que llegaron tarde".

Mónica Naranjo ha destacado recientemente en televisión por presentar la primera temporada de La isla de las tentaciones y de Amor con fianza, pero eso no son talents. Lo cierto es que los concursos en los que ha valorado a los participantes han sido OT 2017, Tu cara me suena, Tu cara me suena mini, Tu cara no me suena todavía, Pequeños gigantes o El número uno. De hecho, Antena 3 anunció que ha fichado por la nueva edición de Mask Singer, pero allí no es jurado, sino investigadora.