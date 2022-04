Santander guanya 2.543 milions fins al març, un 58% més

El benefici ordinari, que exclou aquest impacte, va augmentar un 19%, segons ha informat aquest dimarts l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El banc confia en aconseguir els objectius per 2022 que va anunciar al febrer: creixement dels ingressos d'entorn del 5%, un RoTE ordinari per sobre del 13%, una ràtio d'eficiència del 45% i una ràtio de capital CET1 'fully loaded' del 12%.

Així mateix, el consell té la intenció de mantenir la seva política de distribuir als accionistes el 40% del benefici ordinari, dividit a parts iguals entre dividend en efectiu i recompra d'accions.

"El primer trimestre ha estat molt bo, amb creixement en el nombre de clients i augment dels ingressos en un 8%, millora de l'eficiència i una bona qualitat creditícia. El nostre retorn sobre capital tangible al trimestre ha estat del 14,2%, recolzat en una major connectivitat als nostres negocis i una sòlida gestió del risc. Totes les regions van obtenir bons resultats, inclosa Europa, on la rendibilitat ha millorat", ha destacat la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

"La nostra diversificació geogràfica i de negocis és clau per al creixement i ens manté com un dels bancs més eficients i resistents entre els nostres competidors, amb una rendibilitat clarament superior al cost de capital. Encara que els efectes de la inflació repercutiran en el creixement econòmic mundial amb diferent impacte a cada regió i negoci, reafirmem els nostres objectius per 2022, la qual cosa demostra els avantatges del nostre model", ha afegit.