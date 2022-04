El Col·legi de Metges d'Alacant urgeix Sanitat a esmenar la "sobrecàrrega assistencial" en Urgències de Torrevella

El COMA ha subratllat en un comunicat que ja va fer públic el passat 3 de desembre un escrit on advertia d'aquesta situació, però critica que, "lluny de solucionar-se, el problema persisteix sense que hàgem pogut observar que s'han aplicat mesures efectives que esmenen les manques de personal o la reorganització dels servicis deficitaris".

Per a la institució col·legial, "és urgent que s'adopten mesures que reduïsquen les sobrecàrregues de pacients en Urgències, evitant situacions com les quals se'ns transmeten de més de 70 pacients per metge de plantilla i dia, amb estades en observació de diversos dies".

"Aquesta alta pressió assistencial fa que l'atenció mèdica no reunisca els mínims requisits per a així considerar-la", assenyalen i tampoc permet "l'exercici de la medicina en adequats estàndards concordes a la praxi mèdica", la qual cosa constitueix "un risc d'errors en l'atenció als pacients i, per tant, un augment de risc per als facultatius de patir algun tipus de reclamació o demanda, i igualment un augment de risc de patir agressions".

Per al COMA, "aquestes condicions en l'exercici professional atempten directament a l'ètica i deontologia que tot acte mèdic", per la qual cosa expressen el seu "total suport als mèdics afectats".

El Col·legi de Metges reclama a la Gerència i a Sanitat que "de forma immediata adopten mesures oportunes que esmenen les manques de personal o que procedisquen a la reorganització dels servicis que presten als ciutadans".

Així mateix, recorda als col·legiats i a la ciutadania que és "una obligació" d'aquesta institució col·legial "vetlar pel correcte exercici" de la professió mèdica, per la qual cosa es posa a la seua disposició perquè "ens facen partícips de qualsevol irregularitat que consideren en la prestació dels servicis mèdics".