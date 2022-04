El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este lunes la convocatoria de las elecciones andaluzas para el domingo 19 de junio.

A partir de este anuncio, se activa el calendario electoral que tendrá varias fechas destacadas y que irá desde la disolución de la Cámara autonómica hasta que se celebren las elecciones 54 días después.

La primera es este martes, 26 de abril, día en el que ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria y, por tanto, se hace efectiva la disolución de las cortes.

El próximo será entre los días 11 y 16 mayo, en los que deberán presentarse las candidaturas y, como dicta la Ley Electoral de Andalucía, las listas "deben incluir tantos candidatos como escaños a elegir por cada circunscripción".

En cuanto a la campaña electoral, tendrá una duración de quince días, y dará comienzo el 3 de junio -coincidiendo con la romería del Rocío de este año-, habiendo sido fijada por el Decreto de convocatoria, así como el día de la votación, en este caso el domingo 19 de junio.

Finalmente, el nuevo Parlamento será constituido como fecha límite el próximo 14 julio, ya que según indica la Ley, esta sesión "tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguientes al de la celebración de las elecciones".

Razones económicas

El principal fundamento que ha llevado a Moreno a adelantar las elecciones es la necesidad de aprobar presupuestos para el año 2023, y así no prorrogar los de 2021, después de que los de 2022 no consiguieran salir adelante al no contar con los suficientes apoyos en la Cámara autonómica. Así, declaró en su comparecencia en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede del Gobierno regional, que se trataba de "una decisión muy meditada, pensando en el interés de los andaluces".

El presidente de la Junta ha hecho pública la convocatoria en la fecha límite que había para celebrar las elecciones el 19 de junio, siendo esta el 26 de abril. De haberlo anunciado el próximo 3 de mayo (Martes de Feria en Sevilla), los comicios se habrían celebrado el 26 de junio, otra de las fechas que se estaban barajando para sacar las urnas. Es la cuarta vez que se adelantan los comicios en Andalucía, siendo la primera en 1996, con el presidente socialista Manuel Chaves, y la segunda y tercera en 2015 y 2018, por Susana Díaz.