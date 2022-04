El intento fallido de cita de Iker Casillas con una tuitera que acaba como nadie esperaba

Iker Casillas es uno de los famosos más activos en Twitter. Es común ver al exportero tuiteando y contestando a la gente, pero sin llegar al lado personal. Sin embargo, esta vez recurrió a esta red social para concertar una cita aprovechando que una chica le pedía opinión sobre la polémica de Piqué y Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Una chica llamada Eva y autodenominada en su cuenta de Twitter como "médico y madridista" tuiteó que le gustaría "saber qué opinan de todo este tema algunos jugadores del Madrid que tanto defendían a Xavi y compañía mientras estaban peleados con gente como Arbeloa, Diego López...", para acabar admitiendo que se refería a Iker Casillas.

El futbolista, al ver esa 'petición' de la tuitera, no dudó en contestar con una ficha de por medio. "Estaré encantado de darte mi opinión. Dime lugar y fecha. A tu entera disposición", dijo proponiendo una cita.

Me gustaría saber q opinan de todo este tema de Piqué, algunos jugadores del Madrid q tanto defendían a Xavi & compañía mientras estaban peleados con gente como Arbeloa , Diego López…. , Sí, me refiero a @IkerCasillas . 🧐 pic.twitter.com/HhUOQKWtle — Eva_RMCF (@Elchymou) April 22, 2022

Eva contestó, tajantemente, que quería que lo dijese en la red social. "Dínoslo a todos por aquí, Iker. Así nos enteramos todos", declaró ante opiniones de todo tipo de los seguidores.

El excapitán del Real Madrid siguió insistiendo en su intento de cita con la chica. "Me has pedido que te de mis opiniones. Yo he accedido a ello. Te he dicho de quedar un día. Tomamos un café, un refresco o lo que gustes. Y ahora me dices que quieres por aquí, por Twitter. Será mejor cara a cara, ¿no crees? Así al menos nos conocemos", continuó.

La chica volvió a rechazar a Casillas, aludiendo a que ella solo queda con sus amigos o gente a la que admira. Además, prosiguió con dardos hacia el exportero con fuertes declaraciones: "Prefería conocer en persona a otros porteros que si admiro, como Buyo, porterazo, madridista de 10 y mejor persona".

La discusión siguió sin ponerse de acuerdo ambos. La chica puso de excusa la distancia para quedar con Iker y, finalmente, el portero animó a Eva a que la próxima vez que viajase a Madrid quedaran para tomar ese café y debatir todo lo que ella proponga.

Todo acabó con una referencia a la fama de rata que tiene Casillas. La chica zanjó diciendo: "El problema de acceder a tomarme ese café con él, con Casillas, es que no sé si encima me tocará pagar a mí".