Donald Trump carga contra la reina Isabel II por su comportamiento con Harry y Meghan: "Yo les hubiera retirado los títulos"

Desde que Joe Biden desbancó a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, el expresidente sigue manteniéndose en el foco mediático con todo tipo de temas. Esta vez ha cargado contra la reina Isabel II por su comportamiento con Harry y Meghan.

La salida de los duques de Sussex de la monarquía británica ha provocado una crisis institucional que se prolonga ya varios años. Precisamente Donald Trump ha opinado en el programa Uncensored sobre una de las decisiones que ha tomado la reina Isabel II: el mantenimiento de los títulos de Sussex a pesar de todo.

El expresidente calificó de "vergonzosa" la actitud de Harry y Meghan en todo momento, motivo suficiente para actuar con más dureza que lo que lo ha hecho Isabel II. "Yo se los hubiera retirado (en referencia a los títulos que ostentan). Es lo único en lo que no estoy de acuerdo con la reina. Creo que debería haber dicho: 'Si esa es su decisión, pues bien'", declaró el magnate.

Además, valoró la relación entre los duques de Sussex, declarando que cree que él está siendo manipulado por la actriz. "A Harry le están dando con un látigo, y no sé qué va a pasar cuando se harte de que lo estén mandando constantemente. O puede que ella decida estar con otra persona, no sé. Me gustaría saber cómo acaba esto", reflexionó Trump.

Ante su predicción de futuro que dice que la pareja acabará rota, Trump se pregunta tajantemente "si Harry se pondrá de rodillas, de vuelta en la bella ciudad de Londres, pidiendo por favor que lo admitan de vuelta". Además, declara que "Harry ha sido guiado por un camino peligroso".