Cvirus.-La mascareta no serà obligatòria a les aules però sí al transport escolar i per a positius i els seus contactes

Així s'arreplega en una circular que la Conselleria d'Educació remetrà aquest dilluns als equips directius de tots els centres educatius, i a la qual ha tingut accés Europa Press, que especifica que, a partir del dilluns 25 d'abril, en l'àmbit educatiu s'aplicaran "les mateixes mesures que en l'àmbit comunitari s'establixen per a la població en general". El dilluns va ser festiu en molts municipis valencians, per la qual cosa el primer dia sense mascareta obligatòria és aquest dimarts en ells.

Quant a l'ús de la mascareta, la circular arreplega el principi general que, d'acord al publicat en el BOE, deixa de ser obligatori "amb caràcter general" en tots els espais del centre educatiu tant per a l'alumnat com per al professorat i personal no docent.

No obstant açò, l'ús de la mascareta serà necessari en el transport escolar per a totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d'excepció, així com per a les persones positives en covid i els seus contactes estrets en els 10 dies següents a l'inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics.

Així mateix, serà necessari l'ús de la mascareta com a mesura de protecció en persones treballadores amb una major vulnerabilitat, és a dir, majors de 60 anys, inmunodeprimidas intrínseques o extrínseques i embarassades, a més d'en totes aquelles situacions en les quals es tinga contacte perllongat amb persones a una distància menor d'1,5 metres.

Al marge d'açò, es recomana l'ús de la mascareta en aquells espais en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat d'1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

"RESPECTE" ALS QUI VULLGUEN SEGUIR USANT MASCARETA

En qualsevol cas, la Conselleria d'Educació subratlla que els centres educatius hauran de mantindre "especial atenció i respecte" a les persones que vullguen continuar usant les mascaretes en situacions de no obligatorietat, "fomentant el respecte a la diversitat".

En relació amb els plans de contingència dels centres, Educació indica que no és necessari tornar a elaborar-lo, sinó que és "suficient" que s'apliquen les novetats en relació a l'ús de les mascaretes que conté la circular i que "es traslladen als diferents sectors de la comunitat educativa".

Finalment, la Conselleria reitera que està a la disposició dels centres educatius per a resoldre "qualsevol dubte" que es plantege i els expressa el seu agraïment pel "esforç" realitzat.

El Consell de Ministres va aprovar dimarts passat un Reial decret pel qual l'ús de mascaretes deixarà de ser obligatori en espais interiors. La mesura és efectiva des del dimecres 20 d'abril, després de ser publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En qualsevol cas, els espanyols encara no es desprendran del tot de la mascareta, ja que seguirà sent obligatòria en determinats ambients, "en raó de la vulnerabilitat" de les persones que els solen ocupar.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va precisar dimarts passat que la mascareta deixarà de ser obligatòria en els col·legis des de dimecres passat i ja no s'utilitzarà "en cap cas" en aquest àmbit.