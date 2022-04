El pasado jueves la Policía Local de Casabermeja (Málaga) tuvo que rescatar a una pareja de senderistas que fueron sorprendidos en un camino por unos perros mientras realizaban una ruta. Gracias a la intervención policial ambos excursionistas resultaron ilesos; los agentes levantaron acta por varias infracciones a la Ley de Protección Animal al propietario de los animales, que alegó habían escapado del cercado que rodeaba la finca.

Senderistas, corredores y perros sueltos pueden encontrar que sus caminos se cruzan. Idealmente acompañados de sus propietarios, que están en la obligación de controlarlos, de impedir accidentes. Pero en ocasiones también pueden ser perros asilvestrados o que han escapado de algún recinto o tienen libertad para deambular. ¿Qué hacer en esos casos? Lo primero sería interpretar la actitud con la que el perro se acerca a nosotros. Es importante dilucidar si lo hace con ganas de juego, con curiosidad, o si mantiene una actitud agresiva.

Que ladren no es necesariamente indicativo de que haya amenaza o agresión. Hay muchos vídeos en Youtube que ayudan a distinguir las expresiones corporales de los perros, para identificar con qué intenciones se acercan, si no os sentís capacitados para distinguirlas.

La recomendación en todos los casos, pero sobre todo ante la duda de si es amistoso, es no establecer contacto visual y caminar con tranquilidad alejándonos, dando el costado o la espalda al animal pero sin perderle de vista. Lo más probable es que el perro también nos ignore.

"Lo primero es no mirar a los ojos, intentar darle la espalda, girándonos con movimientos súper lentos, los brazos los ponemos en cruz sobre el pecho y no los movemos e intentamos no movernos hasta que el perro se aleje", explica Ana Barbé, educadora canina responsable de la escuela Educando Perros y del Club Agility Pinto.

Acelerar no es buena idea, dado que invita a que nos persiga y casi cualquier cualquier perro es perfectamente capaz de alcanzar a un humano corriendo, por veloz que ese bípedo sea.

Tampoco lo es coger palos o piedras, o intentar ahuyentarle gritando, lanzando manotazos o patadas. El perro puede interpretar todas esas actitudes como una amenaza.

En líneas generales toca ser especialmente prudentes si se mantiene atento a nosotros en la distancia o se acerca enfadado o temeroso, exhibiendo una o varias de las siguientes señales: el pelo erizado, mirándonos a los ojos, con la cabeza a media altura, gruñendo directamente… Pero incluso así, en la gran mayoría de los casos el animal se limitará a amenazarnos hasta que nos quitemos de en medio. La cosa no irá a mayores. El ataque es el último recurso para los perros.

Cuando se produce el ataque

Ante un ataque de un perro que suponga un peligro real, lo ideal es hacer como los senderistas en Málaga y subir a un alto o resguardarse. Si no existe esa opción, es preciso tener sangre fría. Tal vez se le pueda distraer con una mochila o una prenda de ropa. Si se tiene un gran objeto así que usar a modo de escudo a mano, una buena opción es intentar interponerlo entre el animal y nosotros. No hay que intentar golpearle, sino procurar que sea eso lo que tenga como opción para morder. Si es incapaz de fijar la mordida en algo grande y plano o la fija en un objeto que no nos dañe, en probable que pocos intentos desista.

Si se lanza por nosotros y no tenemos nada ante lo que parapetarnos, conviene curvarse en el suelo protegiendo nuestras zonas sensibles (rostro, garganta y torso), permanecer inmóvil y alejarse despacio cuando el animal se vaya.

"Si el perro viene a por nosotros debemos tirarnos al suelo y hacer el 'bichobola', es decir, proteger la cabeza y el cuello. Si un perro nos ataca realmente no hay mucho más que hacer, es intentar protegernos nosotros", aclara Barbé.

Hay consejos por ahí sobre cómo enfrentarse a los perros en una pelea cuerpo a cuerpo, usando nuestro peso, inmovilizándoles, indicando dónde golpearles… No suele ser buena idea salvo que veamos las cosas muy negras o que haya hecho presa en un punto concreto y no la suelte. Todo va a depender mucho de las circunstancias de cada ataque.

"Hay un punto vulnerable en los perros que está por la parte intermedia de las costillas, pero tienes que tener mucha suerte y mucho tino. En general, cuando un perro te ataca lo único que puedes hacer es intentar protegerte", concluye la educadora canina.