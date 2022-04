La hermana de Silvia Gambino carga contra el ex de la actriz por dar la noticia de su muerte y revela que pasó "en 15 días": "Fue fulminante"

La actriz Silvia Gambino falleció el pasado 4 de abril a los 57 años. La intérprete española de origen italiano, conocida por su carrera como vedette de revistas teatrales y espectáculos de José Luis Moreno como el programa Noche de fiesta, donde fue una las protagonistas de los sketches de Matrimoniadas y su sitcom Escenas de matrimonio, falleció a causa de un cáncer. Comunicó la triste noticia su expareja, Alberto Closas.

"Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos "Rosita". Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa", escribió el actor en su perfil de Instagram. "Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", remató.

Una acción que ahora, semanas después, ha criticado Zoraida, hermana de la actriz. "La persona que dio la noticia no estaba autorizada. Primero, que ellos nunca estuvieron casados. Esa es otra información falsa. Y segundo, te puedo decir que nadie lo autorizó. Yo lo digo ahora porque ha pasado un poco de tiempo y he seguido la voluntad de mi hermana, que no quería que nadie supera nada sobre su enfermedad", asegura a JALEOS.

"No tenía ninguna relación con él desde hace años. No sé quién le contó la noticia y por qué lo puso así en redes sociales, contando que tenía cáncer y todo. Es una cosa que mi hermana no quería contar y que tendría que haberla dicho la familia", continúa en su crítica.

"Lo siento, pero no me gustó. Tengo que decirlo. Podría haberme escrito a mí un mensaje antes de hacerlo, que yo lo conozco", sentencia acerca de Closas.

Sobre el cáncer que sufría su hermana y por la que finalmente perdió la vida, cuenta: "Ella sufrió mucho, luchó contra el cáncer dos años y medio. Empezó con este cáncer cerca de los pulmones, superó todo, con una quimioterapia muy fuerte y después, cuando pensábamos que este bicho había pasado, volvió. Fue todo muy fulminante. Mi hermana se sintió mal y pasó todo en 15 días", desvela.