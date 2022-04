Antonio David y Olga Moreno dejaron a todos sorprendidos el pasado domingo al celebrar juntos el cumpleaños del excolaborador de televisión. En unas imágenes que han dejado en fuera de juego a más de uno, se ve a la ya expareja bien avenida y disfrutando de un día muy especial para el ex guardia civil.

Junto a ellos pasaron ese día, el del 47 cumpleaños del andaluz, la madre de él y los tres hijos que tiene: Lola, la menor, con Olga; y David y Rocío, fruto de su relación con Rocío Carrasco.

A su llegada al restaurante elegido para la celebración, la sevillana, Antonio David y la madre de este protagonizaron una bonita estampa con la que quisieron dar una imagen de familia unida.

Unas imágenes que, horas después, han sido comentadas por la propia Marta Riesco, novia de Antonio David, y por Gloria Camila, tía de los hijos de este con Rocío Carrasco.

Y, por primera vez en público, Gloria ha sido crítica con Olga Moreno por haberse prestado a ello. "No soy partidaria de ese posado porque entiendo que se lleven bien, pero, si yo fuera Olga, no hubiese posado con mi exsuegra y mi exmarido. Que si quiere ir al cumpleaños, perfecto, pero yo no soy partidaria del posado", dijo, rotunda, la hija de Ortega Cano en Ya son las ocho.

"No soy quién para decir a nadie cómo hacer las cosas", ha matizado, no obstante. Sin embargo, su postura ha quedado clara y hay quienes ya la sitúan más cerca de Marta Riesco que de la ex de Antonio David.