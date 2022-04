Yannick habla en 'MasterChef 10' del 'bullying' que sufrió por su voz: "La gente del instituto era mala"

Desde que comenzó MasterChef 10, Yannick fue uno de los perfiles con los que más empatizó la joven por su ternura, por declararse eurofan y por definirse como potterhead. El joven, sin embargo, no ha sido siempre igual de aceptado en todas partes.

Según contó en la última entrega del talent, emitida este lunes 25 de abril en La 1, en alguna ocasión habría sufrido acoso por parte de quienes no encontraban aceptable su voz, bastante más aguda de lo que suelen serlo las voces masculinas.

Lo narró después de que le contara a su compañera María Lo en la prueba de exteriores que tenía un problema en la garganta por el que, en ese momento, tenía la voz bastante más grave de lo habitual. Entonces, la gaditana quiso saber si alguien se había metido con él por su característica voz.

"Hoy me escuchas como poseído por un extraterrestre o algo. Durante el instituto era más complicado, porque la gente es mala. Sí es cierto que muchas veces me decían 'tienes voz de chica', '¿eres chico o chica?', que son las preguntas más típicas", narró el belga.

Eso sí, poco después cortó con el tono triste de la conversación y sacó a pasear su sentido del humor. "Si me dicen señorita, no tengo problema. Pero como me digan señora... eso sí que no", bromeó. Tras esto, el joven y su compañera se abrazaron, y esta última dijo que "lo bonito está en el interior". Por su parte, Yannick hizo un alegato por la felicidad y la libertad:

Yannick: “Lo importante es ser feliz, a mí me da igual lo que piensen los demás”. ¡Así es aspirante! #MasterChef10



"Soy una persona muy positiva. Siempre intento buscar lo mejor en cada situación. Lo más importante es ser feliz, disfrutar de las experiencias y hacer lo que a mí me hace feliz. A mí me da igual lo que piensen los demás", concluyó.