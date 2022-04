Sobera le 'roba' la cita a Juan Antonio en 'First dates': "Entre Carlos y yo no hay color"

Carlos Sobera continúa rompiendo los corazones de muchas de las comensales que acuden a First dates en busca del amor. Como le pasó este lunes a Elisabeth, que se quedó prendada del presentador al llegar al restaurante.

El primero en cruzar las puertas del local de Cuatro fue Juan Antonio, que comentó en su presentación que "soy anormal, un tío muy raro. Me gusta hablar y divertirme, de pasármelo bien aunque esté jodido. Siempre busco una sonrisa", afirmó el barcelonés.

El mozo de almacén le contó a Sobera que habían sido sus compañeros los culpables de que él acudiera al programa. El vasco le dio la oportunidad de enviarles un mensaje, pero él prefirió esperar al final de la velada.

Carlos Sobera y Elisabeth, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Elisabeth, que cayó rendida a los pies de Sobera nada más verle: "Yo es que te quería a ti", le dijo mientras le daba un abrazo. "Me he enamorado, ya sé que no puede ser, pero... ¡es guapísimo!", añadió.

Juan Antonio, resignado en la barra, recibió la ayuda de Matías Roure para ganar puntos con su cita: "Los hombres de pelo blanco están de moda". Pero el barcelonés señaló: "Evidentemente, no hay color."

"Aunque yo tengo un tipazo porque solo hace falta verme que estoy desarrollado por todos los lados, pero el señor Carlos Sobera, es el señor Carlos Sobera...", aseguró el mozo de almacén con tristeza.

Juan Antonio y Elisabeth, en ‘First dates’. ATRESMEDIA

Nada más verla, Juan Antonio afirmó: "Me lo voy a tener que currar porque es una señora... pero yo creo que la batalla la tengo ganada". Pero estaba muy equivocado, ya que Elisabeth comentó sobre su cita: "No me ha gustado a primera vista, se le ve una persona divertida, pero he visto algo que no me ha gustado".

Con esa premisa la cena no fue muy bien, como se certificó en la decisión final. Aunque Juan Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Elisabeth, ella, por su parte, rechazó volver a quedar con el barcelonés: "Me lo he pasado bien, pero no me gusta".