Nuevo expulsado en 'MasterChef' tras un encontronazo con Jordi Cruz: "No he podido más"

La 1 emitió este lunes 26 de abril una nueva entrega de MasterChef, y esta terminó siendo la última para Giraldo como concursante. El cubano se marchó tras una convulsa gala. Para comenzar, tuvo varios encontronazos con sus compañeros en la prueba por grupos.

Y es que, su afán por preguntarlo todo no fue bien recibido por su equipo, que afeó además su lentitud, pese a que él lo negó. Ya en la prueba de expulsión, la cosa no mejoró mucho. Giraldo se ganó el delantal negro en la prueba en exteriores y no fue salvado. Por si fuera poco, Teresa, que fue la mejor valorada del grupo, tuvo el privilegio de elegir quién de los delantales negros preparaba cada plato.

Había tres opciones, y a Giraldo le dio la más complicada: un postre diseñado por Vicky Pulgarín, ganadora de MasterChef 2. El cubano se mostró muy positivo en los totales, aseverando que él no se iba a ir. Sin embargo, su actitud no fue suficiente y se terminó yendo tras tener un rifirrafe con Jordi Cruz.

El chef no se tomó nada bien que Giraldo se riera durante la valoración de su plato, que ya en ese momento Cruz adelantó que era "digno de expulsión". Finalmente, fue Giraldo el expulsado, y se marchó tras animar a la gente a perseguir sus sueños y dejar claro que para él el ganador sería Jokin. Así se despidió el cubano de 33 años que vive desde hace dos años en Irún (Gipuzkoa). En Cuba, fue jugador de la selección nacional de Cuba de waterpolo, donde ha jugado más de 200 partidos con un brillante palmarés en los Juegos Centroamericanos.