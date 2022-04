Motos recuerda como enamoró a su mujer: "Iba detrás de ella, pero no me hacía caso"

Durante la entrevista a la invitada de este lunes en El hormiguero, Petra Martinez, Pablo Motos quiso destacar que la actriz lleva casada con su marido 54 años (ella tiene 77 y él, 81).

"¿Recuerdas el momento exacto en el que dijiste: Es él?", le preguntó a la intérprete. "Fui con novio al teatro a ver Calígula, de repente en una escena vi a un chico moreno, guapísimo y vestido de romano, no lo entiendo, pero me quedé prendada de las piernas".

"Vi las de Juan y pensé cómo se podía tener unas tan maravillosas. Ese fue el momento. Al salir le dije a mi novio que comprara entradas para ver Cleopatra en el cine. Cuando me llamó por teléfono y me dijo que no había entradas, le contesté que no le quería ver más”, recordó Martínez.

La invitada continuó diciendo que "en mis clases de teatro volví a ver a Juan haciendo un ejercicio y pensé: Es él. Desde ese momento hasta ahora, no nos hemos separado.

Motos, por su parte, también recordó el momento en el que su mujer, Laura Llopis, se había enamorado de él: "Me acuerdo del momento exacto", le dijo a la actriz.

"Yo iba detrás de ella y, no me hacía ni puto caso. Trabajábamos juntos y un día dijo que hacía frío. Entonces fui y le compré un calefactor. Esa fue la primera vez que cuando me miró dije: Me ha mirado", señaló el valenciano.

"Me acuerdo de ese momento exacto donde giró la rueda en el sentido contrario y me dio chance", concluyó el conductor del programa de Antena 3.