Petra Martínez a Pablo Motos, en 'El hormiguero': "Pensaba que eras gracioso, pero no tanto"

El hormiguero comenzó la semana con la visita Petra Martínez, una de las actrices españolas del año. La veterana intérprete comentó con Pablo Motos el dulce momento que está pasando su carrera.

Conocida como doña Fina en La que se avecina, la invitada ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de los últimos meses, especialmente a raíz de su brillante papel en la película La vida era eso.

Petra Martínez, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Has sido nominada al Goya a Mejor Actriz este año y lograste el Premio Feroz a tus 77 años...", señaló el presentador. "Casi no la hago porque había una escena en la que mi personaje se tenía masturbar y entrar en el agua ligera de ropa, por lo que rechacé el papel", recordó Martínez.

Y añadió que "el director, David Martín de los Santos, insistió en que tenía que ser yo la elegida. Me dijo que haría lo que yo quisiera, y así fue. Es que me daba mucha cosa decir la palabra masturbación, prefiero definirlo como amor propio".

La actriz también señaló entre risas que le gustaba mucho el programa de Antena 3 y el trabajo de Motos: "Lo bueno de ti es que no haces nada. Siempre me has parecido muy gracioso, pero no tanto".