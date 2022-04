Una de las concursantes de Supervivientes 2022 es Charo Vega y quizá sea más conocida por ser muy amiga de artistas como Isabel Pantoja, Lola Flores o Carmina Ordóñez. Es una de las concursantes de más edad de esta edición, y eso es algo que puede pasarle factura durante el concurso.

Su hija, Triana, ha acudido a Sálvame para hablar sobre su madre, y cómo será su futuro en el programa. "Mi madre sin comida lo pasa muy mal. Tiene mucho mérito el esfuerzo que está haciendo", ha comentado Triana. "Ella ha ido a Supervivientes porque necesitaba una ilusión de su vida. Por su depresión ni salía de casa ni socializaba".

Charo Vega ya contó hace un año en Sálvame Deluxe sus problemas con las drogas y la depresión, y su hija ha querido hablar sobre ello con Jorge Javier Vázquez. "Fue muy duro, porque la veíamos consumiéndose. Ella misma se apartaba, porque era consciente de que no era lógica la vida que estaba llevando".

"A mí me llamaban mis tíos preguntándome que por qué mi madre no les cogía el teléfono. Me he peleado con ella, porque al salir de la López Ibor recayó. Apenas salía a la calle, porque se puso gorda y, de haber sido la belleza de España... no sabía ni cómo vestirse. Le entró una depresión que ni salía de la cama".

"Ella quería ir y ganar, y mira que le dijimos: '¿pero dónde vas, mamá?'", ha dicho entre risas Triana, que también ha tenido palabras para otra las de las concursantes de Supervivientes. "Cuando mi madre estaba mal, Anabel Pantoja me llamó para interesarse".