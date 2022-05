Quién es Emma Muscat, representante de Malta en Eurovisión 2022

Esta semana comienzan las semifinales de la nueva edición de Eurovisión 2022, el Festival de la Canción que este año se celebrará en el Pala Alpitour, en la ciudad italiana de Turín.

Concretamente, los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales, para después pasar a la gran final el sábado 14 de mayo de 2022, donde se podrá conocer al ganador de esta edición. En el caso de España, Chanel Terrero será la representante en este evento, donde presentará su tema SloMo tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest.

Una artista con gran talento

Emma Muscat representará a Malta en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 en Turín con la canción I Am What I Am. Emma es una de las artistas con más talento de Malta y ha ganado gran popularidad en los últimos años. Compone, escribe y es una excelente pianista.

Como detalla el portal oficial de Eurovisión, la cantautora cuenta con una gran carrera como artista, y salto a la fama en 2018 con su participación en la gran final del concurso Amici di Maria de Filippi. "Después de su aparición en el programa, Emma firmó un contrato con Warner Music Italy y lanzó un álbum debut", añaden.

Tanto es así que la artista ha logrado situarse en el top 3 de la lista de álbumes italianos, "lo que generó oportunidades para apoyar a artistas como Jason Derulo, Hailee Steinfeld, Sigala, Martin Garrix, Bebe Rexha y Ava Max".