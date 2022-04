Ribera viaja a Bruselas para verse con la comisaria de Competencia en plena ofensiva de las eléctricas contra el tope al precio del gas

Un día antes de la fecha "deseada" por el Gobierno para que la Comisión dé luz verde a limitar a 30 euros por MWh el precio del gas y en plena ofensiva en contra de las eléctricas y de los operadores de los mercados eléctricos, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tendrá este martes una oportunidad de defender este tope que se aplicará solo a la península ibérica en una reunión con la comisaria responsable de este dossier, la de Competencia, Margrethe Vestager. Así figura en su agenda semanal, donde el día 26 de abril está marcada la cita con Ribera y con el ministro de Medio Ambiente d Portugal, José Duarte Cordeiro.

Según apuntan fuentes del Ejecutivo comunitario, la reunión a tres -Vestager, Ribera y Cordeiro- será presencial y se desconoce si la comisaria va a pedirles aclaraciones o modificaciones en los detalles de su propuesta conjunta o, directamente, les va a pedir que presenten una nueva. La Comisión no aclara este extremo y se limita a indicar que se tratarán temas relacionados con "competencia y energía".

Definir el "mecanismo ibérico"

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica ha indicado este lunes que la reunión será "para analizar la propuesta que persigue abaratar el precio de la electricidad en la Península Ibérica". "Después de intensas semanas de trabajo de los equipos técnicos, ambos ministros viajan a Bruselas para seguir trabajando en la definición del mecanismo ibérico", ha explicado el departamento de que dirige Ribera.

La cita se producirá un día antes de el miércoles expire el plazo no más urgente pero al menos más razonable que se dio el Gobierno para que la Comisión diera luz verde a la propuesta que planteó junto con Portugal para limitar a 30 euros por MWh hasta finales de este año el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. España y Portugal calculan que así el precio de la luz bajará "significativamente" , porque aunque habrá que compensar a los productores de electricidad con gas natural por la diferencia con el precio que alcanza en el mercado, este sobre coste se limitará solo al precio del gas y no se trasladará al conjunto de las energías que se emplean para generar electricidad, como ocurre ahora.

Esta propuesta debe ser aprobada por el colegio de comisarios, que vuelve a reunirse este miércoles. El Gobierno tenía sus esperanzas puestas en esta reunión, porque una luz verde en ella le permitiría aplicar el límite antes de mayo, pero cada vez confía menos en que pueda ser así. En parte en relación con cuestiones relacionadas a la competencia en el mercado europeo y las trabas que un límite que solo se aplicará en España y Portugal puede tener sobre todo el mercado eléctrico europeo.

Estas implicaciones fueron evidentes desde el principio. En primer lugar, porque fue la Dirección General de la Competencia que encabeza Vestager la que se encargó de analizar la propuesta de España y Portugal. Pero también porque ya en su planteamiento Madrid y Lisboa incluyeron elementos con los que esperaban disipar las dudas en Bruselas y también en dos de los países más opuestos a limitar el precio del gas, Alemania y Países Bajos, que no cejan en su empeño de que no salga adelante este plan, según apuntan fuentes gubernamentales. En concreto, la propuesta hispanolusa incluía un sistema de doble precio del gas, de modo que solo se limite el del que va a consumirse en España y Portugal pero la reducida proporción -menor al 3% del total de que se genera en la Península- que termine en otros países europeos a través de Francia. Además, el gas 'rebajado' con este límite en España y Portugal no perjudicaría a las empresas que generen electricidad con él, que serán compensadas por la diferencia entre el precio regulado y el que alcance en los mercados.

Sin embargo, la solución que propusieron a principios de este mes España y Portugal para intentar poner coto a los disparados precios de la luz ha contado desde el principio con la oposición de las empresas eléctricas, a la que desde dentro del sector se acaban de sumar los operadores de los mercados eléctricos, que han avisado de que un tope solo en España y Portugal y por un periodo limitado tendrá "importantes y relevantes impactos" en los mercados a futuro.

"Relevantes impactos"

Así lo han advertido los operadores de los mercados eléctricos en España y Portugal, en los que participan las principales eléctricas o bancos españoles, y los reguladores del Mercado de Derivados (MEFF) y de la Cámara de Compensación (BME Clearing) en una carta enviada a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal y a los reguladores de la competencia de ambos países en la que se oponen a la "singularidad ibérica" que el presidente español, Pedro Sánchez, celebró como la gran victoria de la última cumbre europea.

"La ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado, provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a los contratos derivados ya transaccionados", dice la carta sobre unos contratos a futuro que, de prosperar la propuesta de España y Portugal, tomarían como referencia un precio limitado durante un determinado tiempo.

En caso de limitar el precio de gas, estos organismos apuestan por que sea en toda la UE y se fije el precio de referencia OMIE para todos los contratos de derivados de electricidad en el mercado ibérico.

Endesa e Iberdrola, en contra

A esta oposición se suma otra del primer momento, la de las empresas eléctricas, que se oponen abiertamente a regular el mercado del gas porque lo ven como la antesala a regular otros sectores y a la solución hispanolusa que desacoplaría el precio del gas del resto de la energía, con la que desde hace meses están teniendo grandes beneficios. Ribera no ha ocultado que sospecha que hay actores que quieren que la propuesta del Gobierno "descarrile" en Bruselas.

"Es una solución ingeniosa en el corto plazo, pero mi reflexión, en este caso, es que ante algo que está ocurriendo en el sistema energético europeo, hemos decidido salirnos del euro y volver a la peseta. Y yo soy de los que piensa que en el euro vivimos mejor que en la peseta", afirmaba hace unas semanas el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, rechazaba el límite al precio del gas por considerarlo un "elemento diferencial" que podría abrir la puerta a intervenir otros mercados. "Mañana será el cemento, pasado el acero y luego serán los astilleros. Si decimos que España es diferente energéticamente porque tenemos más renovables, Francia, que tiene más nucleares, ¿no es diferente?; y Polonia, que tiene más carbón, ¿no es diferente?", se preguntó.