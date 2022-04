Ucrania rechaza el corredor propuesto por Rusia para evacuar a los civiles de Azovstal al considerar que "no brindan seguridad"

Después de casi dos meses de asedio y la destrucción y conquista casi total de Mariúpol por parte de Rusia, los civiles que se encuentran en la planta metalúrgica de Azovstal tendrán que seguir atrincherados un día más. Las autoridades rusas han anunciado este lunes un alto el fuego unilateral para poder facilitar un corredor humanitario con el que evacuar a los civiles que resisten junto a las tropas ucranianas. No obstante, Ucrania ha negado la evacuación al considerar que no hay un acuerdo entre ambas partes, por lo que el asedio a este reducto continuará, incrementando la crisis humanitaria en una región donde los alimentos y el acceso al agua es ya escaso.

El jefe del Centro de Control de Defensa Nacional, el coronel general Mijail Mizintsev, ha explicado que tanto las tropas rusas como las fuerzas de las milicias de la autoproclamada república de Donetsk han decidido cesar de manera unilateral "cualquier tipo de hostilidades" para asegurar así la salida de civiles.

"Las unidades se retiran a una distancia segura y aseguran la retirada de esta categoría de ciudadanos hacia cualquier dirección que elijan", señala la orden de las Fuerzas Armadas rusas, según recoge la agencia Interfax.

Mizintsev ha demandado que "si todavía hay civiles en la planta metalúrgica, exigimos categóricamente que las autoridades de Kiev emitan de inmediato una orden adecuada a los comandantes de las formaciones nacionalistas para que los liberen".

Por su parte, la vice primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha negado la existencia del corredor, por lo que el optimismo de una posible evacuación se ha desinflado, al conocer que "desafortunadamente" no hay acuerdos entre las partes.

Vereshchuk ha explicado que los corredores humanitarios se abren si existe acuerdo entre las dos partes y uno abierto unilateralmente por Moscú "no brinda seguridad y, por lo tanto, no es un corredor humanitario". Además, Ucrania ha solicitado que la ONU y Cruz Roja garantizara la evacuación de Azovstal.

La vice primera ministra aseguró que Ucrania está preparada para realizar la evacuación y ha afirmado que "las 'ambulancias' están listas, los autobuses, estamos listos para ir a pie. Y para hacer todo lo posible para que funcione un corredor humanitario desde Azovstal".

La situación humanitaria en la planta metalúrgica es crítica y según Vereshchuk "no hay alimentos ni agua potable, al menos no se han realizado entregas allí. Prácticamente no hay comunicación, ni calefacción, ni atención médica".

Desde la semana pasada Rusia considera Mariúpol conquistada y ya ha comenzado a enviar parte de sus tropas en la zona a otros lugares del Donbás. En este momento Putin ha planificado una estrategia de asedio total de las tropas que permanecen en Azovstal mediante un férreo bloqueo de la planta. Este enclave es el último lugar en manos ucranianas del corredor que pretende consolidar Rusia entre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk con la península de Crimea.

Las negociaciones se estancan y Guterres tratará de mediar

Mientras tanto, la vía diplomática abierta al principio de la guerra parece más estancada que nunca. La última vez que los equipos negociadores rusos y ucranianos se sentaron para hablar de un acuerdo de paz en Ucrania fue el 29 de marzo. De esas conversaciones en Estambul salió un documento con un borrador de acuerdo que se rompió en mil pedazos tras descubrir Ucrania el horror de las fosas comunes de Bucha y Borodianka, localidades al norte de Kiev.

Va a cumplirse un mes desde entonces y la perspectiva de una salida diplomática al conflicto se percibe lejana. Ni Putin ni Zelenski están en estos momentos por la labor de convocarse mutuamente. Siguen cayendo misiles y crecen las suspicacias y la desconfianzas mutuas entre países vecinos. Sin embargo, varias son las iniciativas en marcha para intentar volver a sentar en la mesa de las negociaciones de paz a Rusia y Ucrania.

Medios internacionales han confirmado este lunes que Vladímir Putin tiene poco interés en retomar la vía diplomática , ya que apuesta por la anexión bélica del este. Según el Financial Times, Putin considera que los esfuerzos de paz están en un "callejón sin salida" concretamente desde el hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro, el Moskva.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado este mismo fin de semana que su país rechazará cualquier conversación de paz en caso de que Rusia celebre un "referéndum" en Jerson y de que las tropas rusas acaben con los defensores de Mariúpol. "Esto impedirá definitivamente el fin de la guerra por la vía diplomática", ha asegurado.

Sin embargo, hay algunos actores internacionales, principalmente la ONU y Turquía, que no pierden del todo la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania o, al menos, un alto el fuego. Este martes el secretario general de la ONU, António Guterres, se reunirá con Putin en Moscú y el jueves con Zelenski en Kiev.

Mientras tanto, los ucranianos continúan huyendo de su país diariamente y ya son más de 5,2 millones los refugiados en el exterior, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Así mismo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha confirmado este lunes al menos 2.665 civiles muertos y 3.053 heridos desde que comenzó la guerra, unas cifras que podrían ser mucho mayores, ya que todavía no han podido acceder a lugares muy castigados en el conflicto como Mariúpol, Izium o Popasna.