Lola y Darío, de 'La isla de las tentaciones', se conocen en persona y saltan chispas: "Te daría un beso y los que quieras"

Dicen que de una boda siempre sale otra, y parece ser que con La isla de las tentaciones pasa lo mismo. No una boda, pero si una posible pareja. Y es que, aunque sean de diferentes ediciones, entre Lola Mencía y Darío Sellés han saltado chispas.

La de León ha tenido que viajar a Madrid y se le ocurrió avisar a Darío y a Nico Craiu, compañero de edición de este, para conocerse en persona y aprovechar para grabar un vídeo y subirlo a su canal de mtmad.

Los tres dieron un paseo por el barrio céntrico de Chueca mientras hablaban de la buena relación que ha surgido entre ellos. "Tenía muchas ganas de conocerte", le confesó Lola a Darío, a lo que Nico delató a Darío comentando que le había confesado que Lola le parece una chica "transparente".

Tras la caminata, Lola les propone a los chicos jugar a 'casar, matar y besar', poniendo como protagonistas tanto a ellos como a más participantes del programa.

Lola, Darío y Nico, de 'La isla de las tentaciones'. MITELE

Tanto el alicantino como la leonesa coinciden en que se besarían, aunque ella va más allá y le dice que le daría los besos que quiera, para sorpresa de él.

Además, la ex de Diego Pérez no ha tenido reparo en confesar que cuando se enteró de su ruptura con Sandra Férriz, fue "a pico y pala" con Darío: "Intenté tirarte ficha y no me hiciste caso, aunque tampoco sabía si en ese momento estabais juntos", a lo que él le responde: "Pues ya no estamos juntos".

Ambos están solteros y ha quedado claro que entre ellos hay química. "Me ha encantado conocerte, eres una chica espectacular y mucho más guapa en persona", concluía el ex de Sandra Férriz al final de lo que se podría considerarse como su primera cita.