Los sindicatos se bajan del pacto de rentas. UGT y CC OO dan por muerto este marco con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía negociar el reparto de las pérdidas que ha generado la invasión rusa de Ucrania y que se encuentra en punto muerto desde hace más de un mes. Como contrapartida, los sindicatos mayoritarios plantean una ofensiva para lograr que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Un paso adelante que podría acarrear una mayor conflictividad social, advierten.

"En este momento en España no hay ninguna propuesta seria de pacto de rentas. Ni la hay ni se la espera. Para que haya un pacto de rentas, las administraciones públicas, particularmente el Gobierno, tendrían que decir qué pone encima de la mesa y cómo se va a obligar a patronales y empresas a que lo cumplan. Nadie ha puesto un paquete de ese tenor". Así se ha expresado este lunes el secretario general de CC OO, Unai Sordo, en el acto de presentación de las movilizaciones sindicales para el próximo 1 de mayo.

"Nunca ha habido ningún elemento que nos pudiera hacer prever que fuéramos a hacer un pacto de rentas. Es una palabra que en el momento político, económico y social queda muy bien, pero yo no veo que haya ningún tipo de interés. Solo se ha hablado del titular", ha defendido, por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT. "Escéptico sería una palabra muy suave. Es surrealista plantearnos hoy un pacto de rentas. No he visto ningún interés para que esto se pueda convertir en una realidad", ha añadido.

Enterrada esta idea, los sindicatos ponen ahora en primera línea de sus reivindicaciones la revalorización de los salarios. Para que los españoles no se empobrezcan, sostienen, deben recuperarse las cláusulas de los convenios que actualizan los salarios en función de lo que marque la inflación. Una idea que desde la vicepresidencia primera del Gobierno que ostenta Nadia Calviño, el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, rechazan tajantemente.

"No puede ser que en un momento en el que las empresas están repercutiendo incrementos de costes al conjunto de la economía, a la vez se congelen salarios", ha defendido Unai Sordo. "Las subidas salariales en España tienen que ir acompañadas por cláusulas de revisión y garantía salarial. Son necesarias para que esta inflación no la paguen los salarios", ha añadido.

Esta batalla se jugará en la negociación del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (ANC). Un marco en el que sindicatos y patronal discuten las directrices que regirán los convenios colectivos en los próximos dos o tres años. "La CEOE tiene que ser consciente de que, si no hay acuerdo en el diálogo, la situación de conflictividad va a crecer de manera exponencial. No nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha alertado Pepe Álvarez. Aunque las organizaciones sindicales no han concretado cómo se podría manifestar esa conflictividad social, han insistido en que, si no se alcanza un acuerdo, no esperaran.

UGT y CC OO quieren que las subidas salariales se hagan efectivas ya en 2022 y que no se repartan entre los tres próximos años, como propone la patronal CEOE. "El incremento de los precios es tan notable que esa propuesta sería condenar a muchos trabajadores que acumulen una enorme pérdida de poder adquisitivo durante dos años", ha defendido Unai Sordo. Además, arguyen, esas subidas en tres años dejarían por el camino a muchos contratos temporales que caducarán antes de poder recibirlas completas.

Ven "positivo" que el PP haga propuestas

Preguntados por el plan económico para contrarrestar los efectos presentado por el PP el viernes pasado, los sindicatos han valorado positivamente que los populares planeen propuestas, pero sostienen que aún no han tenido tiempo para analizarlo. "El diablo suele estar en los detalles y preferimos hacer una lectura sosegada del documento", ha defendido Unai Sordo.

"Vamos a analizarlo con mucha tranquilidad y desde una perspectiva positiva. Me parece que es positivo que el PP se incorpore con propuestas a este debate que tiene la sociedad española", ha valorado Pepe Álvarez. No obstante, el secretario general de UGT ha matizado que no están de acuerdo con bajadas generalizadas de impuestos "aunque sean temporales y selectivas".