Javier Cárdenas, foco de la polémica tras criticar la vestimenta de Yolanda Díaz: "Eres el menos indicado para dar lecciones de moral"

Este domingo, Javier Cárdenas se convirtió en el foco de la polémica por un tuit en el que criticaba la vestimenta de Yolanda Díaz, y muchos fueron los que tacharon sus palabras de clasistas y demagógicas.

"Hoy toca salir a comer con la gente que quieres y arreglarse un poco, como nuestra ministra Yolanda Díaz, la comunista del piso de 443 metros cuadrados que le pagamos con nuestros impuestos", escribió adjuntando una foto de la vicepresidenta segunda del Gobierno en la lectura de los primeros pasajes del Quijote.

"Así es ella: ¡discreta pero con clase! ¿Alguien sabe a qué hora es la función en la que actúa?", preguntó para finalizar su publicación, que ha recibido cientos de comentarios.

Feliz Domingo!! Hoy toca salir a comer con la gente q quieres y arreglarse un poco, como nuestra ministra Yolanda Díaz, la comunista del piso de 443 m² q le pagamos con nuestros impuestos. Así es ella: Discreta pero con clase! Alguien sabe a q hora es la función en la que actúa? pic.twitter.com/OgaZdtMPUL — Javier Cárdenas (@_javiercardenas) April 24, 2022

Aunque algunos fans mostraron su apoyo al exlocutor de Europa FM, muchos tuiteros empezaron a criticar su mensaje, haciendo referencia al pasado de Cárdenas para desacreditar su intento de lección de moral.

Se podrá vestir como le salga del alma. Mucho más preocupante y rastrero es darse a conocer a costa de vejar, menospreciar y reírse de personas con problemas como hicistes tú. No, no tienes fuerza moral alguna para criticar a NADIE. cada uno vale lo que se labró.... — R0cs€r (@R0cser) April 24, 2022

Usted no es la persona más adecuada, aunque sea su actitud habitual, para hacer comentarios como el que vierte en su desrespetuoso tweet.

Dedíquese a lo que mejor sabe hacer, que es ser el bufón de la ultraderecha.

Su escaso nivel cultural se fundamenta en el insulto y la bajeza. — JUAN_ #SiSePuede 💜💜💜 (@JJ_NAPJ) April 24, 2022

Las lecciones de moral sobre lo que debería vestir o no una persona, te las ahorras, eres la persona menos indicada para darlas. Que te has ganado la fama a costa de humillar a discapacitados mentales, y haciendo caja sobre ello haciendo películas. Cállate mil siglos, peinaburras pic.twitter.com/hLqIS2H7H8 — Chucki (@chuckiclampy) April 25, 2022

"Se podrá vestir como le salga del alma. Mucho más preocupante y rastrero es darse a conocer a costa de vejar, menospreciar y reírse de personas con problemas como hiciste tú. No, no tienes fuerza moral alguna para criticar a nadie. Cada uno vale lo que se labró...", tuiteo una usuaria.

"Usted no es la persona más adecuada, aunque sea su actitud habitual, para hacer comentarios como el que vierte en su irrespetuoso tuit. Dedíquese a lo que mejor sabe hacer, que es ser el bufón de la ultraderecha", criticó otro. "Las lecciones de moral sobre lo que debería vestir o no una persona te las ahorras, eres la persona menos indicada para darlas. Que te has ganado la fama a costa de humillar a discapacitados mentales, y haciendo caja sobre ello haciendo películas", tuiteó un tercero.