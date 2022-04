'El programa de AR' contacta con la madre de una víctima de una 'criptosecta': "Mi hijo está anulado. Si no tiene qué comer, no come"

El caso de una criptosecta que capta a los jóvenes prometiéndoles un gran futuro sin apenas esfuerzo ha levantado el interés al saber que muchas de las víctimas son menores de edad.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha contactado con la madre de uno de los chicos captados por la organización criminal. La mujer, que ha asegurado que su hijo fue engañado durante una noche de fiesta, ha destacado cómo los criminales han ido abduciendo al joven.

Completamente devastada por la situación, la mujer ha señalado que la secta prometió a su hijo un futuro sin complicaciones y le aseguraron que "el trabajo era cosa del pasado". Así, el joven se dejó convencer por los captadores, abandonó la carrera universitaria que estaba cursando y se embarcó en la aventura de las criptomonedas.

Su madre ha agregado que, actualmente, apenas mantiene el contacto con su hijo. "Está superdejado. Si no tiene qué comer, no come. Si no tiene qué comprar, no compra. Si tiene que dormir en el coche, lo hace. Está totalmente anulado". Sin embargo, la mujer ha apuntado que no ha denunciado la situación a las autoridades, puesto que su hijo es mayor de edad.

Además, la mujer ha confesado que ahora es su hijo quien, tras haber escalado posiciones en la secta, se encarga de captar a otros jóvenes para que sigan sus pasos e, igual que hicieron con él, prometiéndoles un futuro perfecto que nada tiene que ver con la realidad. "Mi hijo es alguien que a ellos les interesa más porque tiene mucha labia", ha destacado.

La madre ha finalizado su intervención defendiendo que en la última conversación que tuvo con su hijo este le pidió que le comprase "unos zapatos para trabajar". No obstante, ella ha destacado que solo le presta dinero para que pueda comer y no le da nada para pagar las cuotas que le exige la secta.

Finalmente, la mujer ha pedido a los espectadores que ayuden en la recogida de firmas que tienen activa para conseguir que las autoridades acusen formalmente a la organización de ser una secta y, así, poder salvar a los jóvenes engañados.