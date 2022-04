Enrique del Pozo desvela, entre lágrimas, los abusos sexuales que sufrió Rubén Sánchez, concursante de 'Supervivientes'

El primer debate de la nueva edición de Supervivientes dejó momentos de todo tipo para los espectadores. El más duro llegó tras conocerse que Rubén Sánchez es el primer nominado de la edición, señalado por sus compañeros después de algunas discusiones.

La nominación provocó la decepción de Enrique del Pozo, la pareja del concursante, que se encontraba en plató como tertuliano. El cantante y actor se ausentó un momento tras la pausa publicitaria, tal y como anunció Ion Aramendi. "Está muy afectado por todo lo que está pasando esta noche con Rubén, esperemos que podamos tenerlo aquí pronto"

Poco después, el tertuliano regresó al plató para desvelar los peores episodios de la vida de Rubén. "Es una persona que ha sufrido abusos sexuales y lleva veinte años sufriendo y siendo insultado por su condición sexual. Le insultan llamándole culturista maricón", dijo Enrique del Pozo muy afectado, confesando que lo contaba con el permiso de él.

El relato resultó impactante para todos los que se encontraban en el plató. Sin embargo, el tertuliano continuó desvelando más detalles: "No hace mucho tuvo que irse de un gimnasio porque le llamaron maricón. Es un hombre generoso y trabajador, no me gusta que le llamen egoísta porque no lo es. Para él, esto significa un cambio en su vida y no le está resultando fácil".

Ante la posibilidad de que la gente pensase que contaba todo esto para evitar la expulsión de su novio, Enrique del Pozo ha querido aclararlo. "No lo digo para que no le expulsen. Está haciendo lo posible, lo está intentando, pero es muy duro para él", dijo visiblemente afectado.