Ana María Aldón estalla ante la pregunta de Diego Arrabal: "¿Has ejercido la prostitución?"

Ana María Aldón ha estallado este domingo en Viva la vida después de que se haya insinuado que podría haber ejercido la prostitución antes de conocer a José Ortega Cano.

Este lunes, los colaboradores de Sálvame comentaban los rumores que existían detrás de los focos en torno a las maneras que podía haber tenido Ana María Aldón para traer dinero a casa cuando era joven.

La mujer de José Ortega Cano se ha mostrado muy molesta al escuchar estas insinuaciones, asegurando que estaba planteándose demandar a quien había difundido este información.

En vista de que los rumores no quedaban del todo claros, Diego Arrabal quiso hacerle la pregunta que todos se estaban haciendo. "¿En tu pasado, en algún momento, tú has tenido que ejercer la prostitución?", cuestionó.

"¡Jamás, jamás! Y me parece aberrante tu pregunta. ¡Jamás lo he hecho! ¡Nunca! Y me duele muchísimo más tu pregunta. Si lo hubiera tenido que hacer, la que está en su derecho de decirlo sería yo, pero te respondo con todas las de la ley y mirándote a los ojos: ¡Yo jamás he hecho eso, nunca!", expresó.

Ana María Aldón se enfadó mucho ante esta pregunta realizada por parte de su compañero, aunque los demás colaboradores intentaron tranquilizarla asegurando que lo mejor era que la respondiera y así se dejara de especular al respecto.

Sin embargo, estas acusaciones no dejarán de ocupar momentos en los programas del corazón, ya que los colaboradores de Viva la vida le han confirmado a la diseñadora que quien revela esta información es un familiar de José Ortega Cano. "Esto no se va a quedar así", aseguró Ana María Aldón.