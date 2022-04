Joaquín Sabina deja sin palabras a Mónica Carrillo y despierta los celos de Matías Prats

Joaquín Sabina reapareció por sorpresa este viernes en un escenario de un local en Madrid después de dos años de casi total ausencia, con alguna excepción en los Goya, a causa de la pandemia por coronavirus y de las secuelas que sufrió tras un accidente que tuvo en directo.

Mónica Carillo le ha entrevistado este sábado para el telediario de Antena 3 después de su vuelta a la música. "Fue una de las noches más enriquecedoras y más emocionantes de mi vida. Todavía estoy relamiéndome", confiesa el cantante.

El grupo que acompaña habitualmente a Joaquín Sabina durante sus actuaciones empezó a realizar una gira en la que ellos mismos y el público cantan las canciones del artista.

Fue en una de estos conciertos cuando el cantante decidió aparecer por sorpresa, dejando sin palabras a los asistentes que se encontraban en la sala.

"Estoy rebuscando en el cajón y tengo casi la mitad de un nuevo disco", ha revelado en exclusiva. "Estamos planeando ya la gira" después de lo que sucedió este viernes.

Después de despedirse del cantante, la periodista tenía que continuar presentando el telediario pero se despistó y se quedó sin palabras. "Ah, que me toca a mí. Es que me he quedado...", expresó.

Matías Prats bromeó con Mónica Carrillo . "Lo de Sabina y tú es algo muy fuerte", reconoció. "Contigo también, eh", le respondió la periodista, intentando evitar sus celos. "Menos", le dijo. "Dice que eres el hombre más elegante de España, cuidado", le confesó.