¿Alguna vez has pensado cuán expresivos son nuestros perros? Con esas expresiones que parecen ser capaz de hablar por sí solas. Pues la realidad es que sí que te están hablando de manera no verbal, exclusivamente a ti, humano, y lo hacen gracias a unos músculos que han desarrollado específicamente para ello y que sus antecesores, los lobos, no tienen.

Según un estudio realizado por la Universidad Duke, (Carolina del Norte), "la domesticación de estos animales ha transformado la anatomía de sus músculos faciales para facilitar la comunicación facial con los humanos". "Se trata de un músculo responsable de levantar intensamente la ceja interna, el cual no está presente en los lobos", explican.

Un gesto para llamar la atención humana

Pero, ¿por qué han desarrollado los canes este músculo? ¿Qué fin tiene? Continuando con los estudios, el Centro de Psicología Evolutiva y Comparada de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido) descubrió que se trataba de un gesto que los perros solo realizaban en presencia de humanos, es decir, es algo específicamente pensado para comunicarse con personas.

Foto comparativa del músculo que permite a los perros arquear las cejas. UNIVERSIDAD DE PORTSMOUTH

"Usando la selección de animales en centros de acogida como indicador, observamos que los perros que hacían este movimiento eran acogidos antes", detallan en el estudio. "Esta preferencia se debe al aspecto más tierno y de cachorro que el arqueo de las cejas le proporciona al animal", añaden.

El objetivo del estudio era probar si las expresiones faciales de los perros domésticos están sujetas a los efectos de la audiencia y/o a cambios en la respuesta a un estímulo. "Los perros produjeron significativamente más movimientos faciales cuando el humano estaba atento que cuando no lo estaba, evidenciando así que los perros son sensible al estado de atención de los humanos", afirman desde la universidad británica.

Los investigadores encontraron el pequeño músculo en cinco de los seis perros estudiados y en ningún lobo. El único perro que carece de este "don" es el Husky siberiano, una raza antigua más relacionada con los lobos que con el resto de perros, tal y como cuenta en Twitter el biólogo doctorado en Ecología Evolutiva Alex Richter.

"Los lobos en el lugar del músculo tienen un pequeño tendón que les impide levantar la ceja. Los investigadores piensan que el músculo evolucionó porque las personas preferimos a los perros con esta expresión y los seleccionamos", concluye.