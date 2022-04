Tu horóscopo diario: sábado 23 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 23 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes mantenerte firme ante tus deseos y metas. Evita flaquear ante las amenazas externas o cualquier dificultad que encuentres, porque muchas de ellas tan solo están en tu cabeza. Eres más fuerte y capaz de lo que crees y ahora verás cómo el destino va a hacer que te des cuenta de ello.

Tauro

El sol acaba de entrar en tu signo y es el momento de luchar y tomar la iniciativa, tanto en los asuntos laborales y materiales como en vuestros anhelos más íntimos y personales. Quizás te lleves una sorpresa porque, lo que parecía tan difícil, al final va a ser muy fácil.

Géminis

Ten fe y confía en tu suerte, porque ahora sí que la vas a tener. Y para superar las dificultades, encontrarás la ayuda que necesitas donde menos imaginas. Es cierto que algunos te envidian y maquinan en contra de ti, pero en realidad ningún mal van a poder causarte.

Cáncer

Poco a poco estás entrando en un momento cada vez más favorable para ti, situándote más cerca de tu felicidad. No tengas miedo, porque las dificultades del pasado pasarán a un segundo plano, alejándose y disipándose en el horizonte. Ya se acerca el merecido éxito.

Leo

El amor te tiene preparada una sorpresa, algo bueno que no te esperas. No intentes que todo salga a tu gusto, porque entonces no lo conseguirás. Debes dejar que el destino te sorprenda y sobre todo no olvides que la felicidad te llegará por donde menos podrías imaginarlo.

Virgo

Recoge el fruto de tu esfuerzo a nivel material o humano. Este es un buen momento para ti, pero no debes bajar la guardia ni dejar de luchar. Al contrario, este es el momento ideal para emprender las cosas con más fuerza y fe. Tendrás felicidad o éxito en los viajes.

Libra

Momentos de abatimiento o melancolía que muchas veces no tendrán una verdadera razón clara o sólida y que, en la inmensa mayoría de las veces, van a pasar del mismo modo que han llegado. De todos modos, debes esforzarte por olvidar viejos desengaños sentimentales.

Escorpio

Estáis en un buen momento y la fortuna está de tu lado. En algunos casos verás cómo esto sucede en la vida profesional o en los negocios, pero en otros quizás la estrella brille mucho más en los asuntos del corazón. Ahora debes tomar la iniciativa de tu destino.

Sagitario

Vivencias y acontecimientos alegres se acercan a tu vida. Solo tienes que dejarlos entrar y no darles la espalda, porque ahora la felicidad no está allende los mares, sino en tu propia casa, junto a tus familiares e íntimos. Una sorpresa muy agradable se acerca.

Capricornio

Debes relajarte y descansar. Por mucho que te inquietes y preocupes, los problemas solo se solucionarán cuando llegue el momento y no antes. Desde hace tiempo necesitas descansar más, tomaros las cosas con más calma porque ahora el destino os va a echar una mano.

Acuario

La Luna transita por tu signo y os te va a traer sorpresas agradables y momentos de felicidad en el ámbito del hogar, la familia o la vida íntima. También te sentirás más inspirado a la hora de realizar tu trabajo, sobre todo si este tiene alguna relación con actividades artísticas.

Piscis

Estás en un buen momento y ahora los planetas te favorecen muchísimo, aunque no siempre seas conscientes de ello, porque a veces lo mejor no sea lo que más deseas que suceda. Ahora debes tomar las riendas y enfrentarte a tus temores, sacar esa valentía que llevas dentro.