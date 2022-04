El batido que Maxi Iglesias toma antes de cada entrenamiento para ganar músculo

Maxi Iglesias es un auténtico amante del deporte, un aspecto que considera "clave" en su vida, pues el actor practica boxeo y natación con frecuencia y se atreve con deportes al aire libre como el surf o el rafting, recoge la revista Men's Health.

El protagonista de Hasta que nos volvamos a encontrar, su última película, estrenada en Netflix el pasado mes de marzo, sabe de buena mano que la alimentación es un aspecto fundamental a la hora de practicar ejercicio para mantenerse sano y conseguir resultados de manera fiable.

Por eso, Iglesias cuida al máximo su dieta y complementa su alimentación con batidos proteicos que le ayudan a ganar músculo cuando se machaca en el gimnasio con su rutina de ejercicios, ha revelado para la publicación especializada en deporte.

El actor ha compartido su receta favorita para este tipo de preparados, para el que los ingredientes necesarios son leche desnatada o semidesnatada, proteína 'Whey to Go' de la marca Solgar, manzana, crema de cacahuete, en su caso totalmente natural, y canela, aunque este último puede no incluirse.

Maxi Iglesias está inmerso en el rodaje de su último proyecto profesional, la película The Beautiful Lie, en la que vuelve a compartir pantalla con Kate del Castillo, con la que ya coincidió en la serie Ingobernable. A través de sus redes sociales, el español dio comienzo a la última semana de grabaciones con una imagen acompañado de la actriz mexicana.