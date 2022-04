Ángeles Bou, primera mujer macera de la corporación municipal de Cullera: "Se rompe el techo de cristal"

En un acto celebrado este viernes en la Casa Consistorial, Ángeles Bou ha recibido la maza de manos de su antecesor, Salvador Sapiña. "Estoy muy contenta, espero cumplir y hacerlo bien", ha declarado la nueva macera.

Para Mayor, "hoy es un día histórico para Cullera. (...) La ciudad da un paso más en el camino hacia una sociedad igualitaria. Esos son los valores que representan las Fiestas Mayores de Cullera", ha añadido el responsable municipal en un comunicado.

Asimismo, durante el acto también se le ha rendido homenaje a Salvador Sapiña, quien se ha jubilado como macero después de haber desempeñado este cargo durante los últimos 20 años. Sapiña ha recibido el escudo de plata de la ciudad como reconocimiento a su labor durante todo este tiempo. "Estoy muy agradecido. Han pasado muchas cosas y siempre las he sabido solucionar. Me hubiera gustado acabar este año tras las Fiestas Mayores pero por salud, no ha podido ser", ha afirmado Sapiña.

Ángeles Bou se estrenará como macera de la Corporación Municipal este sábado 23 de abril durante la 'Baixà' procesional de la Mare de Déu del Castell. Macero/Macera se llama a un funcionario español que encabeza las comitivas municipales o de otras corporaciones ataviado con un tabardo, uniforme de antiguo origen y con una maza en su mano.

La presencia del macero en determinadas solemnidades y comitivas municipales es una tradición antigua que simboliza el poder de la autoridad. Antiguamente antecedían los desfiles de los reyes pero después se extendió a otras instituciones bien por delegación real, bien por representación propia, como los ayuntamientos y ha llegado a la actualidad en muchos pueblos y ciudades de España.

La maza era un atributo o insignia real que llevaba el macero para abrir camino a las autoridades en las grandes solemnidades. Consistía en un bastón de madera dura guarnecido de plata o hierro. El Ayuntamiento de Cullera contó con un macero, denominado 'el macer de la Vila', desde mediados del siglo XVII, tal y como se desprende de los Libros de los Jurados que se custodian en el Archivo Histórico de Cullera.

Años más tarde, se incorporó un segundo macero aunque se desconocen sus inicios. El ropaje consistía en una camisa blanca con vuelo en los puños y una dalmática o ropón de damasco carmesí (rojo), sombrero del mismo color, medias blancas y zapatos negros.