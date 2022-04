Un estudi valencià participa en la sèrie de Netflix de superherois amb aires pop 'Guardianes de la Justicia'

L'estudi ha contribuït a la producció de peces animades en stop motion que formen part d'aquesta proposta, que barreja imatge real amb múltiples tècniques d'animació en "un frenètic collage d'estils visuals i referències als dibuixos animats dels 80, a la serie B, al manga, el còmic i el cinema de superherois entre uns altres", destaca l'empresa valenciana.

Adi Shankar és un productor indi-nord-americà conegut per les seues produccions en YouTube, sobretot pels seus 'fan films', pel·lícules que satiritzen o donen un nou enfocament a conegudes franquícies de la cultura popular com 'Power Rangers' o 'Batman'. També és popular per produir per a Netflix la sèrie animada 'Castlevania' amb Warren Ellis.

Per a 'Guardianes de la Justicia' es van crear personatges i decorats en diferents materials com a plastilina, objectes reals i ninots retocats per a recrear en forma de ninots als protagonistes de la sèrie però també a laboratoris ultra tecnològics, semidioses còsmics, naus espacials o, fins i tot, un Hitler ressuscitat en forma de bèstia robòtica, expliquen.

El stop motion és l'animació tradicional feta fotograma a fotograma amb diferents tipus d'objectes i és el camp en el qual ha destacat Pangur Animation, un estudi nascut en 2015 amb una fructífera carrera de treballs per encàrrec per a publicitat i ficció corporativa per a marques com Play-Doh; Warner Media, Heineken, Nickelodeon o Sesame Street.

PRÒXIMS PROJECTES

La participació en 'Guardianes de la Justicia' suposa la seua primera aparició en una de les grans plataformes de VOD mentre seguixen immersos en la producció del curtmetratge 'Becarias', un projecte que aposta pel talent de dones valencianes del món de l'animació que s'ha passejat per diferents mercats internacionals com 3D Wire a Segòvia, l'Animarkt a Polònia o Pixelatl a Mèxic.

L'estudi, radicat a València, també seguixen treballant en el desenvolupament d'una sèrie de televisió infantil 'The Inner Life', entre altres projectes.