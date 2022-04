Los mapas del mundo si Hitler hubiera ganado la guerra podrían ser parecidos a estos

La ucronía o historia alternativa es un género literario que se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento histórico sucedió de forma diferente a como ocurrió en realidad.

Uno de los acontecimientos históricos que ha dado pie a más historias ucrónicas es la Segunda Guerra Mundial. Los aliados consiguieron derrotar a la Alemania nazi de Hitler, hecho que en cierto modo marcó el devenir de la historia en los años siguientes.

Pero, ¿y si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Es la pregunta que se hace el portal Brilliant Maps en un reportaje publicado hace unos años.

El portal muestra en su reportaje tres mapas de lo que hubiera podido ocurrir si Hitler se hubiera salido con la suya, basados en otras tantas obras del género de la ucronía.

Mapa del mundo según 'The Man In The High Castle'. WIKIMEDIA COMMONS

The Man In The High Castle

Una de las más conocidas es The Man In The High Castle, de Philip K. Dick. Escrita en 1962, está ambientada en un 1962 ficticio donde la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial ganaron la guerra y más o menos se dividieron el mundo entre ellos.

La divergencia de nuestra línea de tiempo ocurre en 1934 cuando le disparan a Franklin Delano Roosevelt. Sin él, Estados Unidos no logra salir de la Gran Depresión y no logra movilizarse para la guerra. Por lo tanto, los nazis pueden derrotar al Reino Unido y la Unión Soviética, mientras que Japón puede derrotar a los Estados Unidos.

El mundo está dividido en dos bloques, en una situación tipo guerra fría. El Gran Reich Alemán (y los países ocupados) con su aliado el Imperio Italiano contra el Imperio de Japón (que incluye la Gran Esfera de Co-Prosperidad de Asia Oriental). Los antiguos Estados Unidos están divididos entre los Estados títeres japoneses del Pacífico de América, los Estados de las Montañas Rocosas y un estado títere nazi de los Estados Unidos de América.

Curiosamente, parece que Canadá ha logrado evitar la ocupación, a pesar de ser parte del Imperio Británico y estar activamente en guerra con la Alemania nazi desde el principio. También vale la pena señalar que el mar Mediterráneo se ha drenado en esta línea de tiempo, que en realidad fue propuesta real del arquitecto alemán Herman Sörgel en 1920.

La Europa recogida por el libro 'Fatherland'. WIKIMEDIA COMMONS

Fatherland

Otra obra es Fatherland, de Robert Harris, que es una mirada un poco más realista a cómo podría ser Europa después de que Hitler hubiera ganado la guerra. Escrita en 1992, está ambientada en un 1964 ficticio en la semana previa al 75 cumpleaños de Hitler.

A diferencia de The Man in the High Castle, Japón fue derrotado por Estados Unidos durante la guerra. Sin embargo, Estados Unidos y Alemania siguen encerrados en una guerra fría. La Alemania nazi ha ganado el control de toda Europa hasta los Urales, pero aún tiene que lidiar con la lucha partidista en sus márgenes.

La mayor parte de Europa del Este se ha dividido en Reichskommissariat controlado por los nazis, con Europa Occidental formando una especie de Comunidad Europea (aunque dominada por Alemania).

Mapa del mundo según 'In the Presence of Mine Enemies'. WIKIMEDIA COMMONS

In the Presence of Mine Enemies

Por último, In the Presence of Mine Enemies, de Harry Turtledove, es el libro más reciente del grupo, escrito en 2003 pero ambientado en 2010, cuando EE UU se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial, lo que significó que las potencias del Eje pudieron ganar. Posteriormente, Estados Unidos perdió la Tercera Guerra Mundial cuando las potencias del Eje utilizaron armas nucleares.

En este 2010 alternativo, Alemania y Japón son las principales potencias mundiales que han ocupado y anexado grandes partes del mundo. Alemania controla casi toda Europa, excepto la Italia fascista, España y Portugal. Como resultado de su victoria en la Tercera Guerra Mundial, también controlan la mayor parte de América del Norte.

Italia, España, Portugal, Alemania y una Unión Sudafricana liderada por blancos han dividido el control de África. El Japón imperial, por otro lado, controla prácticamente todo el este de Asia, Australia y Alaska a través de la Gran Esfera de Co-Prosperidad de Asia Oriental. América del Sur (con algunas excepciones) permanece fuera del control directo de ambos imperios.