El Consorci de Museus publicarà entrevistes a artistes i comissaris d'exposicions com a arxiu de consulta

A més de convertir-se en un arxiu de consulta per a la ciutadania, 'Creació sin barreras' busca ser un espai de reflexió i divulgació de l'art contemporani. Segons ha explicat el director del Consorci i impulsor de la iniciativa, José Luis Pérez Pont, "el projecte se situa en un espai intermedi entre el caràcter acadèmic propi dels catàlegs i l'experiència directa del públic que visita les exposicions".

"Ens agrada parlar de mediació i divulgació perquè significa encuriosir de les persones per l'art contemporani, obrint noves vies d'accés", ha afirmat.

La primera entrevista és amb Pamen Pereira, amb motiu de la seua exposició 'El final del sueño', que pot visitar-se en el Centre del Carme fins al dia 24 d'abril, i ja pot veure's en el canal de Youtube del Consorci de Museus, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat.

CONVERSAR SOBRE ART EN 30 MINUTS

Cada publicació de 'Creación sin barrers' constarà d'un tráiler d'un minut i mig de durada que es publicarà en les xarxes socials del Consorci de Museus, i les entrevistes completes, d'aproximadament 30 minuts, es podran veure en el canal de Youtube de la institució cultural.

El periodista especialitzat en cultura Juan Antonio Gallart guionitza i presenta cada peça; Jesús Orrico és el responsable de la producció audiovisual, i el fotògraf Miguel Lorenzo duu a terme la foto fixa que acompanya cadascun dels vídeos.

"El nostre paper és posar-nos en la pell d'un espectador que té la sort de xarrar amb els creadors i intercanviar impressions directament amb elles i ells. Volem obrir més els museus als públics, derrocar els seus murs, subratllar la seua funció social i atraure a més gent, tractant de disminuir eixa espècie de por que moltes persones senten enfront de l'art contemporani, eixa sensació de 'no entendré res'", assenyala Gallart.

PAMEN PEREIRA

Amb motiu de la seua exposició 'El final del sueño', que pot visitar-se en la Sala Dormitori del Centre del Carme fins al dia 24 d'abril, Pamen Pereira estrena el cicle 'Creación sin barreras' com entrevistada.

"En el fons, allò que realment li importa a l'ésser humà és la vida i la mort, i només a través de la teua consciència humana eres capaç de percebre l'etern", sosté l'artista, que ha creat per a l'exposició una sèrie d'obres inspirades en la mística espanyola del Segle d'Or, prenent com a referència principal el pensament i la poesia de sant Juan de la Creu, i emprant el propi espai expositiu com a origen de la seua creació.

A més de Pereira, pròximament veuran la llum les entrevistes de José Ramón Alcalá, comissari d''Artistas y máquinas. Diálogos en el desarrollo del arte digital', i l'artista urbà Vinz Feel Free i José Luis Pérez Pont, que han comisariado la mostra 'Emergency on Planet Earth'.