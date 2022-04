El Consell acorda la incorporació de personal funcionari per a reforçar les oficines de la Xarxa Xaloc

L'acord estableix que el personal funcionari interí serà l'encarregat de l'execució i seguiment de les actuacions previstes en el programa temporal de suport en la tramitació d'ajudes procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE) i de l'instrument europeu de recuperació (Next Generation EU), en les oficines Xaloc constituïdes en les entitats locals.

Actualment, les oficines de la Xarxa Xaloc es financen a través d'un conveni tipus per encàrrec de gestió que es troba vigent amb diversos municipis de la Comunitat Valenciana o són pròxims a firmar-se, per la qual cosa els gastos materials que suposen la prestació de servicis en aquestes oficines ja estan coberts pels convenis subscrits amb cadascuna de les localitats o mancomunitats.

No obstant açò, la necessitat de nomenament de personal funcionari i la seua destinació a les oficines Xaloc es justifica en la dificultat de gestió de l'elevat volum d'inversions que provenen de l'aprovació del programa Next Generation EU i del PERTE per al període 2021-2026, el qual engloba sis programes d'inversió en matèria d'habitatge.

A més, el Consell, a través de la Conselleria d'Habitatge, facilita l'ingrés ràpid a aquestes oficines de personal mitjançant la incorporació de funcionaris que presten servicis a la ciutadania en els òrgans gestors de la Generalitat, els quals es troben pròxims (localitat coincident o en el mateix àmbit territorial) a les oficines existents o de pròxima creació de la Xarxa Xaloc.

La vigència del conveni començarà en la data de la firma i s'estendrà fins al 31 de desembre de 2024 amb possibilitat de realitzar pròrrogues anuals, sense que la vigència del conveni puga ampliar-se més enllà del 31 de desembre de 2026.