L'Ajuntament d'Elx denuncia un intent d'estafa mitjançant 'phishing'

Així ho ha indicat el consistori en un comunicat, en el qual ha acusat els titulars del domini 'seccioncontratacion.org' d'estar enviant correus electrònics a proveïdors del Consistori per a demanar-los informació de tot tipus amb la qual, presumptament, han comès o intentat cometre estafes.

L'edil de l'Àrea de Contractació va tindre ahir coneixement d'aquesta suposada estafa en ser avisat per un dels proveïdors contactats des de support@seccioncontratacion.org, qui va desconfiar del contingut d'un correu rebut per estranyar-li els seus termes.

D'aquesta manera, l'edil de l'Àrea de Contractació va posar en coneixement del departament de Telecomunicacions i Policia Local l'ocorregut, i va interposar una denúncia en la Comissaria de la Policia Nacional des del moment en què es va conéixer el primer cas de suplantació d'identitat.

Diferents administracions i organismes públics de tota Espanya han detectat intents d'estafa en els últims mesos amb el mateix modus operandi: els presumptes estafadors, amb la informació obtinguda il·lícitament gràcies a la suplantació, a través de la plataforma electrònica estatal de contractació, remeten a les entitats factures amb números de compte diferents dels quals pertanyen als proveïdors per a així rebre ingressos que no els hi corresponen.