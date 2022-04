Aprovada la creació d'un aula de la UNED a Torrevella

Així ho ha anunciat el regidor secretari de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrevella, Federico Alarcón. A l'inici de la seua engegada, la seu de la UNED a Torrevella comptarà amb ensenyaments i servicis, sempre que existisca demanda suficient d'alumnes i sense perjuí d'ampliacions posteriors, com el Curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25/45 anys; Grau d'Educació Infantil; Universitat Oberta per a majors de 55 anys i Servici de Biblioteca.

En funció de la demanda, el Centre Associat contempla l'opció de desdoblegar a Torrevella la impartició d'1º i 2º d'altres Graus com a Dret, Psicologia o Administració i direcció d'empreses (ADE), informen fonts municipals.