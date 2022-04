Tallers d'autodefensa i escriptura i una 'bolloparty' a València pel Dia de la Visibilitat Lèsbica

Aquesta cita, a partir de les dotze del migdia en Varietats, compta amb tallers d'autodefensa i escriptura, un cinefórum i una 'bolloparty' com a colofó.

Per a començar està prevista una sessió d'autodefensa transfeminista fins a l'hora del menjar, conjunta i portada per cada persona. A les 15.30 hores arriba el cinefórum amb la projecció del documental 'Lesbofobia', seguit d'un col·loqui, del taller d'escriptura 'Cartas de amor entre bolleras' i de la 'bolloparty'.

Amb aquesta programació, les organitzadores recorden que el Dia de la Visibilitat Lèsbica encara és necessari perquè hi ha moltes dones que no poden mostrar-se com són en conviure diàriament en espais i amb persones intolerants que no reconeixen la diversitat afectiva i sexual, de gènere i familiar.

"Ser respectades quan ocupem el nostre espai en la vida pública és el mínim que demanem", defèn en un comunicat Estefanía Rabadan com a sòcia de Lambda i part del grup de sensibilització: "És imprescindible que cada dona lesbiana puga ser ella mateixa i mostrar-se com a tal, perquè reconéixer-te en altres com tu eres et fa no sentir ni sola ni aïllada i entendre la diversitat com un valor positiu".

Des del col·lectiu destaquen avanços com la llei del matrimoni igualitari o l'orde ministerial de novembre que reverteix l'exclusió de dones sense parella, lesbianes i bisexuals i persones trans de la reproducció assistida en la sanitat pública. No obstant açò, demanen que s'assegure el compliment d'aquest orde en totes les comunitats autònomes.

COMBATRE TOTES LES DISCRIMINACIONS

A més, davant totes les violències i discriminacions que encara es donen en espais que no reconeixen la diversitat afectiu-sexual, de gènere i familiar, "ací i a tot el món", exigeixen la integració de protocols d'atenció mèdica i ginecològica específics i adaptats a les dones lesbianes.

Una altra de les seues peticions és la formació i sensibilització del personal de les institucions geriàtriques i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat sobre les seues realitats i necessitats, al costat de la implantació de mesures dirigides a eradicar la discriminació masclista i lesbofòbica dins de l'àmbit laboral.

També proposen programes de formació i informació dirigits a tots els centres educatius que incorporen la diversitat afectiu-sexual, de gènere i familiar en tots els currículums i nivells formatius, visibilitzant la realitat i drets de les lesbianes.

I reiteren la seua petició del dret a la protecció internacional per a dones lesbianes a Espanya, en igualtat de condicions a les de la resta de sol·licitants, atenent especialment a les múltiples violències que pateixen per la seua orientació sexual i identitat de gènere en els seus països d'origen.

Segons dades d'un estudi de la FELGTBI+ (Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i més), una de cada deu lesbianes ha deixat la seua ocupació per conflictes derivats de la falta de respecte a la seua orientació sexual. El mateix percentatge tem visibilitzar-se per les bromes, la por a l'aïllament i a les represàlies.

Per tot açò, Lambda urgeix a implantar mesures dirigides a eradicar la discriminació masclista i lesbofòbica dins de l'àmbit laboral, amb l'objectiu tant de castigar els comportaments discriminatoris com de potenciar els referents positius en cada sector.