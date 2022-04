Plena Inclusión CV reclama més lectura fàcil en el Dia del Llibre

Encara que la majoria de les novel·les poden ser difícils de comprendre, "aquestes persones tenen dret a no estar condemnades per a tota la vida a llegir únicament llibres infantils o juvenils", assenyalen en un comunicat des de l'entitat, que reclama que hi haja en les biblioteques més exemplars de llibres realitzats amb la metodologia de lectura fàcil.

Des de Plena Inclusión CV "es pretén visibilitzar i reclamar la lectura fàcil, una metodologia de frases curtes, subjecte, verb i predicat, que explica les paraules complicades, que no utilitza temps verbals complexos i que és una ferramenta d'accessibilitat cognitiva per a persones amb dificultats de comprensió".

Segons expliquen, la lectura fàcil beneficia a persones amb discapacitat intel·lectual, persones majors, xiquets i xiquetes, persones migrants i aquelles que no coneixen bé un idioma. És una metodologia de redacció avalada per una norma de qualitat UNE.

"Si caminem cap a una societat accessible a nivell universal, ha d'incloure l'accessibilitat física, la sensorial i la cognitiva i quan es refereix a textos, parlem de lectura fàcil", destaca l'entitat.

Les persones amb discapacitat intel·lectual reivindiquen que en totes les biblioteques i les llibreries hi haja molts llibres de lectura fàcil; que s'escriguen més llibres en aquest sistema; que ho coneguen les editorials; que publiquen més llibres fàcils d'entendre i reclamen també poder escriure obres.