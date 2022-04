Bascuñana (PP) critica que las "estrategias políticas" impidan aprobar presupuestos en Orihuela

Así lo ha trasladado en rueda de prensa junto a los concejales de Hacienda y Bienestar Social, Rafael Almagro y Almudena Baldó, informa el consistorio. El próximo lunes se debate en Orihuela la moción de censura impulsada por PSPV, Cambiemos y cinco concejales de Cs para un cambio de gobierno.

En la comparecencia, Bascuñana ha defendido su propuesta de presupuestos municipales y ha subrayado que "hasta hace tan solo unas semanas" estuvieron negociándolos con los grupos de la oposición. Ha garantizado que recogieron y estudiaron sus propuestas y que así cumplieron con su "compromiso" de abrir negociaciones.

"Nosotros hemos cumplido, pero el grupo PSOE y Cambiemos, quienesinsistían en que expulsara a Ciudadanos del gobierno a cambio de su apoyo a los presupuestos, no han cumplido", ha recalcado.

Es más, el primer edil ha recordado que a lo largo de esta legislatura ha presentado tres propuestas de presupuestos (2020, 2021 y 2022) que, pese a que no han salido adelante, reflejan su "voluntad de llevar a cabo actuaciones que Orihuela necesita".

Ha incidido al respecto en que Cs condicionó la aprobación de las cuentas de 2020 al catálogo de puestos de trabajo, que "contaba con informes jurídicos en contra y no se ajustaba a la legalidad. "Y así con el resto de propuestas de los dos últimos años en los que no nos han apoyado porque no hemos cedido a su chantaje", ha agregado.

En cuanto a las propuestas formuladas por PSOE y Cambiemos enlos presupuesto de 2022, Bascuñana ha asegurado que solo en Bienestar Social se proponía ampliar a 1.300.000 euros el presupuesto del área para garantizar el servicio social a la ciudadanía.

Además, según ha expuesto, se han atendido prácticamente todas las propuestas presentadas por ambos grupos, junto a otros proyectos que ya cuentan con una partida presupuestaria asignada y están en estado de ejecución o en licitación (Palacio de Rubalcava, Antiguos Juzgados, Palacio Marqués de Arneva, Antigua Caja de Monserrate...).

En general, Bascuñana ha destacado algunas de las partidasmás destacadas incluidas en su propuesta de presupuestos, como la del drenaje urbano sostenible Molins de 3,9 millones de euros, la de accesibilidad al municipio de tres millones, la del centro cívico de la costa de 2,3 millones o la de las expropiaciones de la depuradora de la costa de 700.000 euros.